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Трамп в інавгураційній промові не згадав про Україну

Марія Науменко
20 січня, 2025 понедiлок
20:02
Світ Дональд Трамп

У понеділок, 20 січня, 47-й президент США Дональд Трамп у промові після своєї інавгурації пообіцяв закінчити війни, однак жодного слова не промовив стосовно України

Зміст

Телеканал Еспресо проводить спеціальний етер з коментарями експертів та аналізом подій.

" Так само як і у 2017 році ми розбудуємо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати наш успіх не лише тими битвами, в яких ми переможемо, а також тими війнами, які ми закінчимо, зокрема тими війнами, в які ми не вступали", - наголосив президент.

Він зауважив, що його спадком буде "репутація людини, яка досягає мирних переговорів, яка добивається закінчення війн".

Трамп згадав про угоду щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, яка набула чинності за день до його інавгурації. Однак жодного слова про Україну та сприяння закінченню війни з Росією 47-й президент Сполучених Штатів не промовив.

Зокрема, Дональд Трамп у своїй інавгураційні промові анонсував низку "історичних" указів:

  • запровадження надзвичайного стану на південному кордоні з Мексикою та затримання всіх мігрантів, що перебувають у країні нелегально;
  • відновлення політики "Залишайтеся в Мексиці", що вимагає від мігрантів залишатися в Мексиці на час розгляду їхніх справ про надання притулку;
  • визнання картелей терористичними організаціями;
  • оголошення надзвичайного стану в енергетиці;
  • визнання лише двох гендерів — чоловічого та жіночого;
  • завершення Зеленого курсу та скасування мандату на електромобілі;
  • зміна назви Мексиканської затоки на Американську затоку;
  • запровадження тарифів та податків для іноземних країн.

"Золотий вік Америки починається прямо зараз. З цього дня наша країна знову процвітатиме і її знову поважатимуть у всьому світі. Нам заздритиме кожна нація і ми більше не дозволимо нами скористатися. Протягом кожного дня правління Трампа я просто ставитиму Америку на перше місце", - підсумував він.

  • Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Президент США
Ізраїль
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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