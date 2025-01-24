Путін заявив, начебто РФ "готова до переговорів щодо України". В ОП відреагували

Про це повідомляє ТАСС.

"РФ готова до переговорів щодо України",- заявив Путін.

Водночас він додав, що рішення президента Володимира Зеленського про заборону діалогу з Москвою "робить нелегітимними можливі переговори".

Диктатор РФ вважає: "в умовах "заборонного декрету" Зеленського навряд чи можливо" вести переговори з Києвом.

Глава Кремля також висловився, що "спонсори Києва змусять" Зеленського скасувати рішення про діалог з РФ.

Реакція ОП

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Путін намагається просувати ідею переговорів зі Сполученими Штатами про Україну.

"Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть", - написав він.