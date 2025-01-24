Путін заявив, начебто РФ "готова до переговорів щодо України". В ОП відреагували
Очільник Кремля Володимир Путін оголосив, що РФ готова до переговорів щодо війни в Україні. В ОП заявили, що російський диктатор намагається просувати ідею переговорів із США
Про це повідомляє ТАСС.
"РФ готова до переговорів щодо України",- заявив Путін.
Водночас він додав, що рішення президента Володимира Зеленського про заборону діалогу з Москвою "робить нелегітимними можливі переговори".
Диктатор РФ вважає: "в умовах "заборонного декрету" Зеленського навряд чи можливо" вести переговори з Києвом.
Глава Кремля також висловився, що "спонсори Києва змусять" Зеленського скасувати рішення про діалог з РФ.
Реакція ОП
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Путін намагається просувати ідею переговорів зі Сполученими Штатами про Україну.
"Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть", - написав він.
- Президент США Дональд Трамп 22 січня закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
- Наступного дня Трамп висловив бажання найближчим часом зустрітися з Путіним, аби "закінчити цю війну".
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