"Україна, Європа, Америка і рускіє": Зеленський назвав ймовірних учасників майбутніх перемовин

Про це Зеленський заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду.

"Який буде майданчик щодо перемовин? Я дуже сподіваюсь, що буде Україна, Америка, Європа і рускіє. Так, я б дуже хотів, щоб європейський голос також був. Для нас це важливо, бо ми будемо членами Європейського Союзу", – сказав президент.

Водночас він зазначив, що наразі не може точно відповісти, якою буде структура переговорного процесу, тому що на даний час немає спільного плану.

"Ми маємо наш план, і ви знаєте, ми багато всього зробили. Я вважаю, що ми отримали сильний документ, і він повністю готовий – це Формула миру. Всі пункти для нас безпосередньо (визначають, – ред.), що таке справедливий мир", – наголосив Зеленський.

Він додав, що цей документ, зокрема, використовуватимуть для спільного плану з партнерами.

Неможливо домовлятися про Україну без України

Володимир Зеленський також наголосив, що Україну неможливо виключати з будь-яких переговорних процесів, інакше вони матимуть не реальні, а лише політичні результати, які ніяк не пов'язані із закінченням війни.

Він також наголосив, що мав "хороші зустрічі" з президентом США Дональдом Трампом, і підтримує те, що Трамп хоче досягти успіху в переговорах між Україною та РФ.

"Я впевнений, що у нього є великі шанси, і будемо вірити, що йому вдасться. Це можна зробити тільки з Україною. А по-іншому цього просто не вийде, тому що Росія не хоче закінчувати війну, а Україна хоче. І це дуже важливий аргумент", – підкреслив президент.