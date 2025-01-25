"Україна, Європа, Америка і рускіє": Зеленський назвав ймовірних учасників майбутніх перемовин
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що в потенційних переговорах між Україною та Росією також братимуть участь США та Європа
Про це Зеленський заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду.
"Який буде майданчик щодо перемовин? Я дуже сподіваюсь, що буде Україна, Америка, Європа і рускіє. Так, я б дуже хотів, щоб європейський голос також був. Для нас це важливо, бо ми будемо членами Європейського Союзу", – сказав президент.
Водночас він зазначив, що наразі не може точно відповісти, якою буде структура переговорного процесу, тому що на даний час немає спільного плану.
"Ми маємо наш план, і ви знаєте, ми багато всього зробили. Я вважаю, що ми отримали сильний документ, і він повністю готовий – це Формула миру. Всі пункти для нас безпосередньо (визначають, – ред.), що таке справедливий мир", – наголосив Зеленський.
Він додав, що цей документ, зокрема, використовуватимуть для спільного плану з партнерами.
Неможливо домовлятися про Україну без України
Володимир Зеленський також наголосив, що Україну неможливо виключати з будь-яких переговорних процесів, інакше вони матимуть не реальні, а лише політичні результати, які ніяк не пов'язані із закінченням війни.
Він також наголосив, що мав "хороші зустрічі" з президентом США Дональдом Трампом, і підтримує те, що Трамп хоче досягти успіху в переговорах між Україною та РФ.
"Я впевнений, що у нього є великі шанси, і будемо вірити, що йому вдасться. Це можна зробити тільки з Україною. А по-іншому цього просто не вийде, тому що Росія не хоче закінчувати війну, а Україна хоче. І це дуже важливий аргумент", – підкреслив президент.
- Під час брифінгу Зеленський також заявив, що заборонив перемовини з Росією на початку повномасштабного вторгнення, щоб зупинити сепаратизм у державі.
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