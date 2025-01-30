Кожен день російська пропаганда продукує фантазії, що мали б, з одного боку, пояснити, чому вони не хочуть рухатися в логіці Трампа про припинення вогню і тристоронні переговори. Але з іншого, РФ важливо зробити це так, щоб Трамп не зрозумів, що Путін фактично зриває переговори.

Друге президентство Трампа надихає загарбницькі апетити РФ. Дуже помітно, як після інаугурації Трампа загальною риторикою російських пропагандистів стали розмови про захоплення, розчленування України та знищення української державності як такої.

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Конкретно тут цікаво подивитися, яку роль в цих планах російські пропагандисти відводять закликам до негайного проведення виборів в Україні.

Дуже прикметно, що російські плани навіть не включають перемогу якихось проросійських сил в цих виборах. Як не включають вони й перемогу псевдопатріотичних "корисних ідіотів" Кремля. Колаборантам, які втекли до РФ Соловйов так прямо й говорить, що вони нікому не потрібні, й зусиль, аби привести до влади цих нікчем їх російські хазяї докладати не будуть.

Навіть більше, мова взагалі не йде, що РФ прагне протягнути когось до влади. Це вже привіт місцевим діячам, які продукують про "ворог не в Москві".

Мета РФ полягає в тому щоб перетворити сам процес виборів в максимально дестабілізаційну дію, що розвалить інституції української влади. Влаштувати тут війну всіх проти всіх. А далі окремими областями до складу РФ з якимись невідомими гауляйтерами, на яких вкажуть в Кремлі.

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Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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