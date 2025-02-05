МАГАТЕ відклало ротацію місії на окупованій ЗАЕС через відсутність гарантій безпеки від Росії

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого.

Він зазначив, що Кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності.

"Наприклад, під час однієї з попередніх ротацій Росія завдала удару дроном по машині МАГАТЕ", - нагадав речник МЗС.

За його словами, Москва має щонайменше дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ: перша – силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС, друга – маніпулювання оперативною ситуацією в районі навколо станції.

Тихий підкреслив, що Україна високо оцінює роботу МАГАТЕ в безпрецедентних безпекових умовах.

"Ми не дозволимо Росії підірвати незалежність і неупередженість Агентства для досягнення своїх злочинних цілей. Ми закликаємо міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресор продовжує чинити на його керівництво", - зауважив речник МЗС.

Він також вчергове нагадав, що окупація Запорізької АЕС Росією є незаконною та створює серйозну загрозу ядерного інциденту.

"Це безпрецедентний випадок захоплення агресором найбільшої в Європі АЕС і перетворення її на військову базу. Лише повернення станції її законному власнику, Україні, дозволить відновити ядерну безпеку та захист відповідно до норм і стандартів МАГАТЕ", - підкреслив Тихий.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі 4 лютого прибув до України. Він відвідав 9 підстанцій, важливих для функціонування АЕС. Також Гроссі пообіцяв ушосте відвідати Запорізьку АЕС.



