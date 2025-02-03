Голова МАГАТЕ Гроссі відвідає електричну підстанцію "Київська"
Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав 11-й візит до України. Він відвідає електричну підстанцію "Київська"
Про це він написав у Х.
"Під час мого 11-го візиту до України з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження та допомогти запобігти ядерній аварії", — зазначив голова МАГАТЕ.
Він зазначив, що нестабільність електромережі створює дедалі більшу загрозу не лише для Запорізької атомної електростанції, але й для всіх АЕС.
- Станом на ранок понеділка, 3 лютого, внаслідок ворожих обстрілів у кількох областях України вимушено застосували аварійні відключення.
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