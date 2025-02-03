Голова МАГАТЕ Гроссі відвідає електричну підстанцію "Київська"

Про це він написав у Х.

"Під час мого 11-го візиту до України з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження та допомогти запобігти ядерній аварії", — зазначив голова МАГАТЕ.

Він зазначив, що нестабільність електромережі створює дедалі більшу загрозу не лише для Запорізької атомної електростанції, але й для всіх АЕС.