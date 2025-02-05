Гендиректор МАГАТЕ Гроссі пообіцяв ушосте відвідати Запорізьку АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує знову відвідати Запорізьку атомну електростанцію. Це буде шостий його візит на ЗАЕС
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Коли я говорю в Росії або з росіянами, все на столі, тому що всі повинні розуміти, що нам потрібно бути в змозі впоратися з будь-якою важливою ситуацією. Я планую знову відвідати ЗАЕС. Я був там п'ять разів, я буду там в шосте скоро. І я сподіваюся продовжити нашу технічну роботу там", - сказав Гроссі під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Глава МАГАТЕ зазначив, що Запорізька АЕС - це дуже чутливе питання, і "буде неможливо мати будь-яке обговорення без підняття теми ЗАЕС і того, що може статися там".
"І МАГАТЕ як неупереджена міжнародна організація, яка відповідає за атомну безпеку у світі, буде там, щоб надавати поради та необхідні речі, аби вирішити питання. Не можна передбачити майбутнє і те, що воно принесе, але ми зробимо все, щоб покращити ситуацію, і після зустрічі в Москві я спілкуватимуся з президентом Зеленським знову", - додав він.
- Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі 4 лютого перебуває з робочим візитом в Україні. Він відвідав 9 підстанцій, важливих для функціонування АЕС.
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