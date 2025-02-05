Є інформація, що росіяни збільшили бойову частину БПЛА Shahed до 90 кг, - депутат Харківської облради Скорик
Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик розповів, що росіяни збільшили бойову частину БПЛА Shahed, що призводить до потужніших вибухів і наносить більше шкоди на території України
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні вночі десь о 2.30 годині в місті було чути два гучні вибухи. Хочу відразу зазначити, що є інформація про те, що росіяни збільшили кількісний склад вибухової частини БПЛА Shahed до 90 кг. Оскільки вибухи були дійсно дуже потужні. Відразу на місці удару була велика пожежа у Салтівському районі міста. Загасити її змогли лише ближче до ранку. Пошкоджена контактна мережа у приміщенні, яке є памʼяткою архітектури. Можна вже сказати, що ми вже цю памʼятку архітектури, на жаль, втратимо, оскільки пожежа була дійсно велика. Також відомо, що одна людина постраждала з сусіднього будинку, зокрема, гостра реакція на стрес", - розповів Скорик.
Депутат також повідомив, що окупанти вдарили по навчальному закладі у Харкові.
"Другий приліт у нас був в Слобідському районі. Удар відбувся по навчальному закладі, семиповерхова будівля. Там теж повибивало вікна і був дуже потужний вибух. Саме через те, що росіяни збільшили бойову частину БПЛА Shahed, їхні терористичні удари стають більш потужними й наносять більше шкоди нашій території", - додав він
- Ввечері вівторка, 4 лютого, російські терористи запустили ударні дрони для обстрілу України Унаслідок цього у Херсоні постраждали чотири людини, у Харкові зафіксували влучання по адмінбудівлі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.04
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.56
- Актуальне
- Важливе