Є інформація, що росіяни збільшили бойову частину БПЛА Shahed до 90 кг, - депутат Харківської облради Скорик

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні вночі десь о 2.30 годині в місті було чути два гучні вибухи. Хочу відразу зазначити, що є інформація про те, що росіяни збільшили кількісний склад вибухової частини БПЛА Shahed до 90 кг. Оскільки вибухи були дійсно дуже потужні. Відразу на місці удару була велика пожежа у Салтівському районі міста. Загасити її змогли лише ближче до ранку. Пошкоджена контактна мережа у приміщенні, яке є памʼяткою архітектури. Можна вже сказати, що ми вже цю памʼятку архітектури, на жаль, втратимо, оскільки пожежа була дійсно велика. Також відомо, що одна людина постраждала з сусіднього будинку, зокрема, гостра реакція на стрес", - розповів Скорик.



Депутат також повідомив, що окупанти вдарили по навчальному закладі у Харкові.



"Другий приліт у нас був в Слобідському районі. Удар відбувся по навчальному закладі, семиповерхова будівля. Там теж повибивало вікна і був дуже потужний вибух. Саме через те, що росіяни збільшили бойову частину БПЛА Shahed, їхні терористичні удари стають більш потужними й наносять більше шкоди нашій території", - додав він