Сара Мішель Геллар зніметься у перезапуску серіалу "Баффі — винищувачка вампірів"

Про це пише The Hollywood Reporter.

Hulu розробляє продовження культового фантастичного серіалу з оригінальною зіркою Сарою Мішель Геллар. Новий проєкт буде створений сценаристами Норою та Ліллою Цукерман та 20th Television. В офіційному описі його називають "наступним розділом у всесвіті Баффі". Режисером стане володарка премії "Оскар" Хлоя Чжао ("Земля кочовників", "Вічні").

За інформацією джерел, нова "Баффі" буде присвячена молодій винищувачці вампірів, а Баффі Саммерс у ролі Геллар не буде центральним персонажем. Хоча в історії "Баффі" говорилося, що в один момент часу може існувати лише одна винищувачка, останній сезон перевернув цю історію з ніг на голову, пробудивши сотні потенційних винищувачок.

Геллар, яка зараз знімається в "Декстер: Первородний гріх" на Showtime, у минулому говорила, що їй нецікаво зніматися в перезапуску "Баффі". Але в грудневому інтерв'ю вона сказала, що тепер відкрита для цієї ідеї.

"Я завжди говорила ні, тому що воно таке цілісне і ідеальне. Але перегляд "Секс і місто" [сиквелу "І просто так..."] і перегляд "Декстера", привели до усвідомлення того, що є способи зробити це. Тому я думаю: ну, можливо", - поділилась вона на "Шоу Дрю Беррімор".

Проєкт Hulu — це друге перезавантаження "Баффі" від 20th TV. У 2018 році студія, яка випустила оригінальний серіал, працювала над перезапуском разом зі сценаристом Монікою Овусу-Брін і творцем серіалу Джоссом Відоном, але без успіху. Відон, якого відтоді звинуватили у жорстокому поводженні з акторами "Баффі", не бере участі в шоу Hulu.

Оригінальний серіал виходив з 1997 до 2003 року.

