Російський призов не компенсує втрати на фронті, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські чиновники продовжують виправдовувати рішення Кремля не проводити примусовий призов до резерву, незважаючи на ознаки того, що російська армія стикається з труднощами у наборі достатньої кількості нових військовослужбовців для заміщення значних втрат.

Голова Комітету з оборони Державної думи Росії Андрій Картаполов заявив 4 лютого, що Росії не потрібно оголошувати ще один частковий примусовий призов до резерву, оскільки країна нібито має "перевагу на полі бою".

Член Комітету з оборони Держдуми Віктор Соболєв додав, що 740 000 осіб підписали контракти на службу в російській армії – ймовірно, з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Він також зазначив, що мобілізація "тільки погіршить ситуацію", оскільки призведе до відправки на фронт людей без військового досвіду або спеціалізованих навичок.

Перший заступник голови Комітету Держдуми з питань оборони Андрій Красов також заявив, що мобілізація не потрібна, оскільки військові комісаріати нібито успішно набирають новий персонал.

Експерти припускають, що ці заяви депутатів спрямовані на те, щоб заспокоїти громадськість і знизити занепокоєння через можливий новий частковий примусовий призов до резерву, який залишається непопулярним серед росіян.

Однак у звіті наголошується, що російська армія, ймовірно, має труднощі з набором достатньої кількості нових військових.

"Наприкінці 2024 року та в січні 2025 року ISW отримав повідомлення про те, що щомісячний призов до російської армії, ймовірно, дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат Росії один до одного", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ISW отримав дані про те, що окремі суб'єкти РФ не можуть виконати своїх щомісячних квот на призов, оскільки громадяни дедалі менш охоче погоджуються йти воювати добровольцями.

Міноборони Росії 3 лютого запропонувало проєкт поправок щодо перекваліфікації деяких хвороб, захворювань і розладів для призовників і осіб, які проходять військову службу за контрактом. Зокрема, запропоновано перекласифікувати сифіліс, гіпертонію, атрофію центральної нервової системи, шкірні захворювання, шизофренію, психотичні розлади, афективні розлади та інші проблеми зі здоров’ям у більш легкі захворювання, які не призводять до позбавлення права на службу.