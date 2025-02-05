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Російський призов не компенсує втрати на фронті, - ISW

Ксенія Золотова
5 лютого, 2025 середа
05:53
Війна з Росією окупанти

Щомісячний призов до російської армії, ймовірно, дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат Росії у війні проти України один до одного

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські чиновники продовжують виправдовувати рішення Кремля не проводити примусовий призов до резерву, незважаючи на ознаки того, що російська армія стикається з труднощами у наборі достатньої кількості нових військовослужбовців для заміщення значних втрат.

Голова Комітету з оборони Державної думи Росії Андрій Картаполов заявив 4 лютого, що Росії не потрібно оголошувати ще один частковий примусовий призов до резерву, оскільки країна нібито має "перевагу на полі бою".

Член Комітету з оборони Держдуми Віктор Соболєв додав, що 740 000 осіб підписали контракти на службу в російській армії – ймовірно, з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Він також зазначив, що мобілізація "тільки погіршить ситуацію", оскільки призведе до відправки на фронт людей без військового досвіду або спеціалізованих навичок.

Перший заступник голови Комітету Держдуми з питань оборони Андрій Красов також заявив, що мобілізація не потрібна, оскільки військові комісаріати нібито успішно набирають новий персонал.

Експерти припускають, що ці заяви депутатів спрямовані на те, щоб заспокоїти громадськість і знизити занепокоєння через можливий новий частковий примусовий призов до резерву, який залишається непопулярним серед росіян.

Однак у звіті наголошується, що російська армія, ймовірно, має труднощі з набором достатньої кількості нових військових.

"Наприкінці 2024 року та в січні 2025 року ISW отримав повідомлення про те, що щомісячний призов до російської армії, ймовірно, дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат Росії один до одного", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ISW отримав дані про те, що окремі суб'єкти РФ не можуть виконати своїх щомісячних квот на призов, оскільки громадяни дедалі менш охоче погоджуються йти воювати добровольцями.

Міноборони Росії 3 лютого запропонувало проєкт поправок щодо перекваліфікації деяких хвороб, захворювань і розладів для призовників і осіб, які проходять військову службу за контрактом. Зокрема, запропоновано перекласифікувати сифіліс, гіпертонію, атрофію центральної нервової системи, шкірні захворювання, шизофренію, психотичні розлади, афективні розлади та інші проблеми зі здоров’ям у більш легкі захворювання, які не призводять до позбавлення права на службу.

  • Раніше ISW повідомляв, що російська окупаційна армія продовжує зазнавати великих втрат попри повільніший темп просування порівняно з попередніми місяцями наприкінці 2024 року.
  • Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1270 військовослужбовців..

 

Теги:
Новини
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Росія
військові
російська армія
мобілізація
Військові новини
втрати окупантів
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