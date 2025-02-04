Російська армія й надалі зазнає значних втрат попри зниження темпів наступу, - ISW
Російська окупаційна армія продовжує зазнавати великих втрат попри повільніший темп просування порівняно з попередніми місяцями наприкінці 2024 року
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Міністерство оборони України 3 лютого повідомило, що російські війська зазнали 48 240 втрат - понад три російські мотострілецькі дивізії - у січні 2025 року, що робить січень другим за кількістю втрат місяцем після початку повномасштабного вторгнення Росії.
За геолокаційними даними ISW, російські війська просунулися в січні на 498 квадратних кілометрів в Україні та Курській області, або приблизно на 16,1 квадратних кілометрів за день. Так, російські війська зазнали приблизно 96 втрат на квадратний кілометр захопленої території.
"Зменшення захопленої території приблизно на 100 квадратних кілометрів у період з грудня 2024 року по січень 2025 року в поєднанні з аналогічним щомісячним рівнем втрат вказує на те, що російські війська несуть такі ж високі втрати, незважаючи на те, що в найближчій перспективі вони досягли меншого територіального просування", - пишуть аналітики.
Зазначається, що російське військове командування, ймовірно, зазнало рекордні рівні втрат особового складу з вересня 2024 року по листопад 2024 року, щоб сприяти більшим територіальним завоюванням.
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