За січень Сили оборони на Покровському напрямку знешкодили понад 15 тис. російських окупантів, - Сирський

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Він зазначив, що наразі на фронті триває оборонна операція, спрямована, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника.

За словами головкома, українські захисники безперервно завдають втрат окупантам, а Покровський напрямок залишається одним із найважчих.

"Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут (на Покровському напрямку, - ред.) понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 - безповоротно", - повідомив Сирський.