За січень Сили оборони на Покровському напрямку знешкодили понад 15 тис. російських окупантів, - Сирський
Українські захисники за перший місяць 2025 року знешкодили 15 тисяч російських окупантів на найгарячішому напрямку фронту - Покровському
Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
Він зазначив, що наразі на фронті триває оборонна операція, спрямована, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника.
За словами головкома, українські захисники безперервно завдають втрат окупантам, а Покровський напрямок залишається одним із найважчих.
"Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут (на Покровському напрямку, - ред.) понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 - безповоротно", - повідомив Сирський.
- За добу на російсько-українському фронті Сили оборони знищили ще 1320 військових РФ. Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія окупантів втратила вже понад 840 тисяч своїх солдатів.
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