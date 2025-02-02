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Сили оборони з початку великої війни знищили вже 840 тис. російських окупантів
За добу на російсько-українському фронті Сили оборони знищили ще 1320 військових РФ. Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія окупантів втратила вже понад 840 тисяч своїх солдатів
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 840 360 (+1320) осіб,
- танків ‒ 9908 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 667 (+14) од,
- артилерійських систем – 22 538 (+45) од,
- РСЗВ– 1267 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 793 (+99) од,
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 709 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 3729 (+2) од.
Дані уточнюються.
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