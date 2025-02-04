Армія РФ за добу втратила 1270 окупантів, 18 танків і 92 безпілотники
Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1270 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 18 танків РФ
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 842 930 (+1270) осіб,
- танків ‒ 9938 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 709 (+24) од,
- артилерійських систем – 22 655 (+66) од,
- РСЗВ – 1269 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1053 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 003 (+92),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 921 (+123) од,
- спеціальна техніка ‒ 3733 (+2) од.
Дані уточнюються.
- Українські захисники за перший місяць 2025 року знешкодили 15 тисяч російських окупантів на найгарячішому напрямку фронту - Покровському.
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