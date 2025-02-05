ЦРУ запропонувало звільнитися всім своїм співробітникам, - ЗМІ

Про це пише CNN.

Як зазначається, ЦРУ стало першим великим агентством нацбезпеки, яке запропонувало так званий викуп усім своїм співробітникам.

Ця пропозиція передбачає, що федеральні службовці можуть звільнитися з роботи й отримати приблизно вісім місяців зарплати та пільг. До вівторка, 4 лютого, вона не була доступна для більшості посад, пов'язаних з національною безпекою США. Ймовірною причиною було усвідомлення їхньої критично важливої функції для безпеки нації.

Джерела CNN зазначають, що новий директор ЦРУ Джон Реткліфф вирішив залучити до скорочення федерального штату і своє відомство. За словами прессекретаря, цей крок є частиною зусиль Реткліффа, спрямованих на те, щоб забезпечити відповідність персоналу ЦРУ пріоритетам національної безпеки адміністрації. Також, за його словами, це "частина цілісної стратегії, спрямованої на те, щоб наповнити Агентство новою енергією".

Однак навіть після того, як пропозиція була надіслана всім співробітникам агентства, не було відразу зрозуміло, чи всім дозволять її прийняти.

За словами одного з джерел, знайомого з пропозицією, деякі конкретні професії та сфери знань, скоріш за все, будуть обмежені. Це свідчить про те, що зусилля будуть набагато менш масштабними, ніж у державних установах, які не опікуються питаннями національної безпеки.

За словами іншого джерела ЗМІ, Реткліффу також запропонували зберегти гнучкість у визначенні часу від'їзду офіцерів до критично важливих районів.

Видання нагадує, що минулого тижня Управління кадрового менеджменту видало внутрішню інструкцію про те, що деякі офіцери Офісу директора національної розвідки можуть взяти участь у програмі, але не всі посади у відомстві обов'язково будуть прийнятні.

Рішення про включення ЦРУ до програми, схоже, було ухвалене нещодавно, адже станом на минулий тиждень співробітникам Управління все ще повідомляли, що чиновники намагаються визначити, чи зможуть вони взяти участь у програмі.

Трамп і його союзники неодноразово заявляли, що співробітники розвідки ЦРУ були частиною "глибокої держави", яка прагнула підірвати його інтереси, а деякі критики називали програму відкладеної відставки "чисткою" - те, що офіційні представники Трампа заперечували.