Адміністрація Трампа відправила у вимушену відпустку близько 100 працівників USAID, а Маск заявив, що USAID "має померти"

Про це повідомило інформагентство Reuters із посиланням на три джерела.

Перед тим були звільнені десятки співробітників в USAID. За даними щонайменше п'яти джерел, майже 30 кар'єрних співробітників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю втратили доступ до своєї електронної пошти, в підсумку загальна кількість старших кар'єрних співробітників USAID, яких відправили у вимушену відпустку протягом минулого тижня, наблизилася до 100.

Сайт USAID не працює від суботи, 1 лютого. У неділю, 2 лютого, також було заблоковано сторінку агентства в соцмережі X.

У неділю Трамп заявив, що агентством "керувала купка радикальних божевільних, і ми їх звільняємо".

"Ми виведемо їх звідти, а потім приймемо рішення", – сказав він журналістам.

Ілон Маск у неділю опублікував кілька дописів у мережі X, які стосувалися USAID. В одному з них він назвав агентство "злочинною організацією" і додав, що "настав час їй померти". Крім того, заявив, мовляв, USAID, використовуючи гроші американських платників податків, "фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, яка вбила мільйони людей". І додав, що USAID платило медіаорганізаціям "за публікацію їхньої пропаганди".

Маск в адміністрації Трампа очолює федеральну групу зі скорочення витрат (DOGE) із широкими наглядовими повноваженнями. Члени DOGE, яким співробітники служби безпеки Агентства США з міжнародного розвитку відмовлялися передати секретні документи, все ж отримали доступ до кількох захищених приміщень, зокрема до офісу служби безпеки та виконавчого секретаріату USAID. Про те, яку інформацію змогли отримати співробітники DOGE у цих приміщеннях, не повідомляють. Кеті Міллер, прес-секретар DOGE, заявила в соціальній мережі X, що доступ до жодного секретного матеріалу не був наданий без належного дозволу.

Метт Гопсон, якого адміністрація Трампа щойно призначила керівником апарату USAID, подав у відставку. Джерело в конгресі повідомило, що його відставка стала наслідком інциденту з чиновниками DOGE.

Як зазначає Reuters, ці всі події відбуваються на тлі того, що команда президента Дональда Трампа прагне скасувати незалежність агентства і, ймовірно, передати його під контроль державного департаменту США.

Демократи в Конгресі заявили, що ці зміни, схоже, порушують закони США про створення USAID та фінансування агентства як окремої агенції. Двоє високопоставлених помічників демократів у сенаті повідомили, що законодавці та співробітники зустрічалися в неділю та зберуться знову в понеділок, аби обговорити подальші кроки, включаючи судовий позов.

Голова комітету в закордонних справах Палати представників США, республіканець Брайан Маст, республіканець, заявив у неділю, що він підтримає переведення USAID у підпорядкування Держдепартаменту і що необхідно "більше командування і контролю".

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