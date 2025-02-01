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Зупинка грантів США: чому Трампу вигідно закрити USAID, - пояснює речник Українського конгресового комітету США Добрянський

Тетяна Нижник
1 лютого, 2025 субота
19:58
Світ екстренка

Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський зазначив, що Дональд Трамп хоче повністю скасувати USAID

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"США зупинили допомогу в різних секторах, включаючи міжнародну та внутрішню допомогу для багатьох програм для старших і дітей в Америці. Через судові справи ці програми можуть не отримати всі фонди до кінця місяця.  Це частина стратегії команди Трампа, включно з Ілоном Маском, яка прагне зменшити федеральний уряд. Вони хочуть зменшити агенції, включаючи ту, що очолює авіалінії в Америці", - зазначив він.

USAID – окрема федеральна агенція з окремим бюджетом, прописаним у законодавстві Америки. Журналісти дізналися, що в центральному офісі USAID починають знімати різні відзнаки та логотипи агенції, оскільки команда Ілона Маска і Трамп хочуть повністю скасувати цю агенцію, зауважив Добрянський.

"Це двосторонній процес. З одного боку, вони хочуть мати менше федеральних працівників і менший федеральний уряд. З іншого боку, Трамп хоче мати більш вертикальний вплив на весь американський уряд. Навіть якщо це окрема федеральна агенція, вона підпорядковується Держдепартаменту. Тепер всі ці програми будуть безпосередньо під Держсекретаріатом. Трамп може зателефонувати сенатору Марко Рубіо і сказати: "Я не хочу, щоб гроші надсилали до такої-то країни". І без будь-якого федерального працівника чи бюрократії. Трамп хоче консолідувати свій вплив на весь федеральний уряд", - додав він.

  • Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
  • У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
  • ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
  • Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
  • Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
  • 26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
  • Бюджетне управління Білого дому розпорядилося зупинити надання всіх федеральних грантів і позик.
  • У вівторок, 28 січня, федеральний суддя США тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо зупинення фінансування програм зовнішньої допомоги та грантових виплат.
Теги:
Новини
Україна
Дональд Трамп
Ілон Маск
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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