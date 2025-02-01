Зупинка грантів США: чому Трампу вигідно закрити USAID, - пояснює речник Українського конгресового комітету США Добрянський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"США зупинили допомогу в різних секторах, включаючи міжнародну та внутрішню допомогу для багатьох програм для старших і дітей в Америці. Через судові справи ці програми можуть не отримати всі фонди до кінця місяця. Це частина стратегії команди Трампа, включно з Ілоном Маском, яка прагне зменшити федеральний уряд. Вони хочуть зменшити агенції, включаючи ту, що очолює авіалінії в Америці", - зазначив він.

USAID – окрема федеральна агенція з окремим бюджетом, прописаним у законодавстві Америки. Журналісти дізналися, що в центральному офісі USAID починають знімати різні відзнаки та логотипи агенції, оскільки команда Ілона Маска і Трамп хочуть повністю скасувати цю агенцію, зауважив Добрянський.

"Це двосторонній процес. З одного боку, вони хочуть мати менше федеральних працівників і менший федеральний уряд. З іншого боку, Трамп хоче мати більш вертикальний вплив на весь американський уряд. Навіть якщо це окрема федеральна агенція, вона підпорядковується Держдепартаменту. Тепер всі ці програми будуть безпосередньо під Держсекретаріатом. Трамп може зателефонувати сенатору Марко Рубіо і сказати: "Я не хочу, щоб гроші надсилали до такої-то країни". І без будь-якого федерального працівника чи бюрократії. Трамп хоче консолідувати свій вплив на весь федеральний уряд", - додав він.