Білий дім призупинив усі федеральні гранти та позики, - CNN
Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання всіх федеральних грантів і позик
Про це повідомляє CNN із посиланням на внутрішній меморандум Білого дому.
У ньому йдеться, що федеральні відомства повинні тимчасово призупинити всю діяльність, пов'язану із зобов'язаннями або виплатою всієї федеральної фінансової допомоги. Пауза також блокує видачу нових грантів.
Водночас це не стосується виплат за програмами соціального забезпечення або Medicare, а також допомоги, що надається безпосередньо фізичним особам.
Відповідне рішення має набути чинності о 17:00 (за місцевим часом) 28 січня і може вплинути на трильйони доларів. Видання пояснює, що це останній крок адміністрації Трампа, спрямований на встановлення контролю над федеральним фінансуванням.
"Ця тимчасова пауза дасть адміністрації час переглянути програми агентств і визначити найкращі способи використання фінансування цих програм відповідно до закону і пріоритетів президента", - заявив виконуючий обов’язки директора управління та бюджету Білого дому Метью Вет.
Пауза також поширюється на "інші відповідні види діяльності відомства, які можуть бути задіяні у виконавчих наказах, включаючи, але не обмежуючись, фінансову допомогу для іноземної допомоги, неурядові організації, DEI, гендерну ідеологію та "зелений новий курс".
- Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
- У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
- ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
- Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
- Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
- 26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
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