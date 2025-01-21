Указ Трампа про зупинку міжнародної допомоги США на 90 діб не стосується України, – ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Там зазначили, що в соціальних мережах ширяться повідомлення, ніби відповідний указ Трампа призупинив, зокрема, військову допомогу Україні. Однак в ЦПД наголосили, що це не відповідає дійсності.

"Насправді указ Трампа стосується міжнародної допомоги в межах "Програм розвитку", що стосуються діяльності агентств ООН, миротворчих ініціатив, програм підтримки біженців тощо", – пояснили в Центрі.

Натомість Україна отримує допомогу від США в рамках програм Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) та Foreign Military Financing (FMF). Указ президента США цих програм не стосується.