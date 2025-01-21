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Указ Трампа про зупинку міжнародної допомоги США на 90 діб не стосується України, – ЦПД

Юлія Лаврук
21 січня, 2025 вiвторок
15:18
Суспільство Дональд Трамп

Указ президента США Дональда Трампа про зупинку програм зовнішньої допомоги на 90 діб не стосується військової допомоги Україні

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Там зазначили, що в соціальних мережах ширяться повідомлення, ніби відповідний указ Трампа призупинив, зокрема, військову допомогу Україні. Однак в ЦПД наголосили, що це не відповідає дійсності. 

"Насправді указ Трампа стосується міжнародної допомоги в межах "Програм розвитку", що стосуються діяльності агентств ООН, миротворчих ініціатив, програм підтримки біженців тощо", – пояснили в Центрі.

Натомість Україна отримує допомогу від США в рамках програм Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) та Foreign Military Financing (FMF). Указ президента США цих програм не стосується.

  • Дональд Трамп у перший день правління тимчасово зупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
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Україна
Дональд Трамп
фейк
США
допомога Україні
допомога США Україні
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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