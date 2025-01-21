Указ Трампа про зупинку міжнародної допомоги США на 90 діб не стосується України, – ЦПД
Указ президента США Дональда Трампа про зупинку програм зовнішньої допомоги на 90 діб не стосується військової допомоги Україні
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Там зазначили, що в соціальних мережах ширяться повідомлення, ніби відповідний указ Трампа призупинив, зокрема, військову допомогу Україні. Однак в ЦПД наголосили, що це не відповідає дійсності.
"Насправді указ Трампа стосується міжнародної допомоги в межах "Програм розвитку", що стосуються діяльності агентств ООН, миротворчих ініціатив, програм підтримки біженців тощо", – пояснили в Центрі.
Натомість Україна отримує допомогу від США в рамках програм Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) та Foreign Military Financing (FMF). Указ президента США цих програм не стосується.
- Дональд Трамп у перший день правління тимчасово зупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
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