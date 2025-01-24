Держдеп США призупинив більшість іноземної допомоги. Це може стосуватися України, - ЗМІ

Згідно з документом, вказівка Рубіо набуває чинності негайно та вимагає від співробітників департаменту видати "накази про припинення роботи" майже по всім "існуючим грантам іноземної допомоги".

За словами трьох нинішніх і двох колишніх урядовців, знайомих з новими вказівками, не буде вжито жодних подальших заходів, спрямованих на розпорошення коштів, виділених на програми, вже затверджені урядом США.

Наказ шокував деяких чиновників міністерства, пише видання.

Водночас, зазначає Politico, документ залишає простір для інтерпретації та передбачає деякі винятки.

У ньому зазначено, що військове фінансування Єгипту та Ізраїлю продовжиться, а також дозволена надзвичайна продовольча допомога

Один чиновник Держдепартаменту, а також двоє колишніх чиновників адміністрації Байдена на умовах анонімності заявили, що ця пауза, схоже, зупинить допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія і Тайвань.

За словами нинішніх і колишніх урядовців, ця директива може призвести до відповідальності уряду США, адже за невиконані контракти можуть бути подані позови, якщо буде встановлено, що їхні умови були порушені.

В інструкції зазначено, що "рішення про продовження, зміну або припинення програм будуть ухвалюватися після розгляду" Рубіо, пише Politico.

Видання додає, що мкасування фінансової допомоги України викликає особливе занепокоєння чиновників, які хочуть допомогти країні перемогти Росію.

ЗМІ пише, що вказівки були схвалені низкою високопоставлених співробітників Держдепартаменту, включаючи радника Держдепартаменту Майкла Нідема і директора з питань планування політики Майкла Антона.

Очікується, що Держдепартамент підготує доповідь протягом 85 днів. Вона буде супроводжувати рекомендацію Рубіо для Трампа щодо того, які програми іноземної допомоги продовжувати, а які - припинити.

Водночас кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш спростовує інформацію Politico.

"В Пентагоні мені кажуть протилежне - що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили", - написав він у X.

USAID теж призупинив проєкти з підтримки України, пише Reuters.

"Чиновник USAID, який побажав залишитися неназваним, сказав, що офіцерам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу", - пише агентство.



"Організаціям доведеться припинити будь-яку діяльність, зокрема всі життєво необхідні медичні послуги, ВІЛ/СНІД, харчування, здоров’я матері та дитини, усі роботи в сільському господарстві, будь-яку підтримку організацій громадянського суспільства, освіту", - йдеться в статті.