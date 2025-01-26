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Головна Війна з Росією Американські дипломати закликають держсекретаря Рубіо зробити виняток для України у призупиненні допомоги, - FT

Американські дипломати закликають держсекретаря Рубіо зробити виняток для України у призупиненні допомоги, - FT

Ксенія Золотова
26 січня, 2025 неділя
10:03
Війна з Росією Держдепартамент США

Американські дипломати попросили терміново виключили програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо

Зміст

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на документи та джерела.

Посилаючись на міркування національної безпеки, високопосадовці Бюро з європейських і євразійських справ Держдепартаменту звернулися до Рубіо з проханням про повне виключення діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з нової широкомасштабної директиви. Цей документ набув чинності одразу після його оприлюднення в п’ятницю, 24 січня.

"Наразі ми не знаємо, чи буде схвалено цей запит — повністю чи частково, — але поки що є позитивні сигнали з Вашингтона", — йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні.

За даними джерел, USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про припинення роботи, поки розглядається запит на виняток.   

Агентство також попросило співробітників оцінити програми "та знайти способи більш чіткої підтримки директиви держсекретаря зробити США безпечнішими, сильнішими та процвітаючими".

Українські посадовці та представники неурядових організацій застерігають, що без відповідного дозволу від Рубіо під загрозою опиняться ключові програми, зокрема підтримка шкіл і лікарень, а також ініціативи щодо розвитку економічної та енергетичної інфраструктури.

  • Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
  • У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
  • ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості існуючих грантів іноземної допомоги й зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
  • Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.

 


 

Теги:
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Економіка
США
допомога США Україні
Світ про Україну
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