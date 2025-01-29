AP: Федеральний суд США заблокував рішення Трампа про призупинення зовнішньої допомоги
У вівторок, 28 січня, федеральний суддя США тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо призупинення фінансування програм зовнішньої допомоги та грантових виплат
Про це повідомляє AP.
Адміністрація президента США Дональда Трампа зіткнулася з судовим опором після спроби призупинити федеральне фінансування програм зовнішньої допомоги та грантів, поки проводилася перевірка їхньої відповідності політиці Вашингтона.
Національна рада некомерційних організацій подала позов, заявивши, що такі дії незаконні та ставлять під загрозу важливі соціальні та міжнародні ініціативи.
У вівторок, 28 січня, федеральний суддя Лорен Л. Аліхан заблокував це рішення, зазначивши, що воно спричинило хаос у роботі урядових агентств і могло викликати конституційний конфлікт щодо контролю над коштами платників податків. Як пише AP, його розпорядження надійшло буквально за кілька хвилин до набуття чинності замороження фінансування.
Рішення адміністрації Трампа викликало критику демократів, які назвали його "неправомірним і свавільним", вказуючи, що президент не має права односторонньо припиняти витрати, затверджені Конгресом. Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс також мала намір звернутися до суду з вимогою заблокувати ініціативу.
У Білому домі заявили, що призупинення фінансування необхідне для відповідності витрат новим указам Трампа. Водночас запевнили, що ініціатива не торкнеться програм, які надають пряму допомогу громадянам, таких як Medicare, Medicaid, Social Security, студентські позики чи талони на харчування. Попри це, багато організацій висловили занепокоєння.
Суддя Аліхан, призначений президентом Джо Байденом, зауважив, що федеральний уряд сам достеменно не розуміє повного обсягу програм, які мали бути призупинені.
- Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
- У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
- ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
- Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
- Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
- 26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
- Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання всіх федеральних грантів і позик.
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