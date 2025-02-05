Правоохоронці затримали підозрюваних у підриві вибухівки біля ТЦК у Павлограді

Про це повідомляє СБУ та Нацполіція.

Підозрюваними виявилися троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали "легкі" заробітки у Telegram-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю.

"За інструкцією від куратора один із фігурантів - мешканець Павлограда - самостійно зробив СВП і заховав його у схроні поблизу власної оселі", - йдеться у дописі.

Зазначається, що вибухівка була начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.

Як встановили правоохоронці, інші підозрювані - мешканці Одещини - приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК. Також підозрювані встановили напроти об’єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту.

Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.