Через вибух біля ТЦК у Павлограді поранено військового
Ввечері у неділю, 2 лютого 2025 року, у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунав вибух біля будівлі місцевого ТЦК та СП. На місце події прибули правоохоронці
Про це повідомляє Національна поліція.
"За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмета поранення отримав чоловік", - йдеться у повідомленні поліції.
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40. На місце виїхали правоохоронці, там працюють відповідні служби.
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За даними джерел Суспільного у пресслужбі поліції, попередньо, травмовано військовослужбовця.
Дніпропетровський обласний ТЦК та СП також прокоментував ситуацію у Павлограді. Там уточнили, що стан чоловіка, який постраждав унаслідок вибуху, легкий.
"Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей", - йдеться у дописі.
- 1 лютого у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. Відомо про одного загиблого, ще шестеро людей отримали поранення.
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