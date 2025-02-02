Через вибух біля ТЦК у Павлограді поранено військового

Про це повідомляє Національна поліція.

"За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмета поранення отримав чоловік", - йдеться у повідомленні поліції.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40. На місце виїхали правоохоронці, там працюють відповідні служби.

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За даними джерел Суспільного у пресслужбі поліції, попередньо, травмовано військовослужбовця.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП також прокоментував ситуацію у Павлограді. Там уточнили, що стан чоловіка, який постраждав унаслідок вибуху, легкий.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей", - йдеться у дописі.