Росія намагається створити передумови для громадянської війни в Україні після закінчення активної фази бойових дій, - Портников про ситуації з ТЦК

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".

"Росіяни намагаються через своїх агентів, ботів та зміну настроїв у громадській думці досягти дестабілізації в Україні. Звичайно, можна мати серйозні претензії до самого процесу мобілізації, і ми багато про це говорили. З мобілізаційним процесом, з точки зору справедливості в суспільстві, є проблеми. Очевидно, немає вищих за ЗСУ. А несправедливість проявляється по відношенню до тих, хто служить, і тих, хто вважає, що ці люди, яких тепер не демобілізують навіть з пораненнями, мають служити вічно, скільки б війна не тривала. Мовляв, українське суспільство з цієї точки зору має дивитися на українську армію не як на армію співгромадян, а найманців. Нібито їх найняли, нехай вони воюють, а ми тут почекаємо", - зазначив він.

Саме Росії потрібно підживлювати цю несправедливість, демонізувати ТЦК, зіштовхувати військових і цивільних, сім'ї військових і тих, хто не служить, каже Портников.

За його словами, таким чином вони прагнуть створити ґрунт для громадянської війни в Україні після закінчення активної фази бойових дій.

"Росія навіть після закінчення активної фази бойових дій буде працювати над дестабілізацією і знищенням української держави. Це реальність, в якій ми знаходимося. Пізніше вони створять образ внутрішнього ворога, яким є військовий, що займається мобілізацією. Тоді, за їхнім планом, виникатиме ілюзія, що українці зможуть фізично вижити в разі окупації їхніх територій. А насправді переважна частина українців у разі російської окупації буде або знищена, або вигнана з території країни, оскільки вони росіянам не потрібні. Або, можливо, мобілізована для нових військових дій Росії, як це було з мешканцями Донецької і Луганської областей. Їх виловлювали у дворах, на вулицях, і ніхто не протестував, бо всі знали, що буде з тими, хто намагатиметься протестувати проти мобілізації. Цих людей використали як гарматне м'ясо", - розповів журналіст.

Українців, які зараз живуть цивільним життям, у разі перемоги Росії у війні очікує така ж доля. Вони стануть гарматним м'ясом у нових конфліктах, і не обов'язково з країнами-членами НАТО. Росія може подумати про проведення військових дій на Близькому Сході чи в інших регіонах, зауважив він.

"Це величезна держава з можливістю воювати в Європі та Азії. Люди, які можуть бути використані без серйозних наслідків для суспільної стабільності, потрібні Росії, оскільки їх суспільство байдуже реагує на загибель людей. Навіть якщо тут нікого не залишиться, континентальна Росія буде дивитися на це без емоцій, бо українці для них чужі. Це історична Росія, на якій живуть чужинці, яких потрібно перемолоти.

Це важливий аспект, яким користується російська пропаганда", - резюмував Портников.