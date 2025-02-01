У Пирятині на Полтавщині невідомий застрелив військовослужбовця РТЦК і втік: в області ввели спецоперацію "Сирена"
У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Інцидент стався під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.
"Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.
Зараз на місці події працюють правоохоронці, тривають оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області ввели спецоперацію "Сирена", здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.
"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує цей кричущий злочин та вимагає найсуворішого покарання для винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни", - наголосили в Сухопутних військах .
Також там закликали громадян надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні місцеперебування нападника та військовозобов’язаного, що зник разом із ним.
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