Мова про вбивство військовослужбовця ТЦК, який супроводжував мобілізованих.

Росіяни тріумфують і тому, що це сталось, і тому, що вони зробили все, щоб це сталося, і тому, що багато українців готові радіти чи співчувати вбивці. Вбивці українського солдата. І це все результат дуже ефективності російської пропаганди, яку залюбки хавають прості українці. Які цього тижня раділи зупинкам грантової допомоги для України. І вбивству українського солдата. Занадто багато російських наративів під час війни з Росією. Це шлях до поразки. І треба визнати, що програємо в головах, щоб це змінити.

Цьому це стало можливо? Бо, по-перше, російська пропаганда і корисні ідіоти з України навʼязали образ поганих працівників ТЦК, ворогів простих українців. Просто тому, що ТЦК виконує закон. Намагаючись врятувати мобілізацію, іспит на яку провалило українське суспільство. Яке не тільки толерує ухилення від мобілізації, а, схоже, сприймає вже його як геройство.

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Було багато випадків, коли небайдужі громадяни "відбивали" своїх від чужих. І суспільство це толерувало. Держава це пробачала, хоча треба було відразу жорстко карати. Нагадуючи тим, хто забув, що у країні війна. І всі ці речі активно поширювала російська пропаганда, російські посіпаки та корисні українські ідіоти. Нормалізуючи таки дії. Нормалізуючи порушення закону і застосування сили до українських військових. То ж питання, коли буде застосована зброя, було лише питанням часу. Все до цього йшло.

І не треба ще допомагати російській пропаганді та розповідати, що це результат роботи ТЦК. Бо ні. ТЦК працює по всій країні, вже мобілізовані майже мільйон людей. І звісно що в таких умовах знаходиться місце і для помилок, і для людського фактора. І ці помилки стократно роздувають росіяни. І, звісно, в ТЦК є корупція. Бо якщо країна вся просякнута корупцією було б дивно, якби частина державного апарату її не мала. Але в загальному ТЦК просто робить свою роботу і більшість відео, які захоплено поширюють росіяни й корисні ідіоти, пов'язані з тим, що саме потенційні мобілізовані, люди, які порушували закон, починають бикувати. І провокувати.

А реакція великої частини суспільства провокує нові трагедії. Тим більше тепер військові ТЦК будуть знати, що межі немає і їхньому життю є загроза. Наче вони не в тилу, серед своїх, а на фронті й перед ними росіяни. Свої, виявляється, можуть стріляти в спину. Не тільки словами. А й кулями.

Так, треба знайти й швидко покарати всіх винних за трагедію в Полтаві. Але цього недостатньо. Суспільство і держава мають перестати толерувати висміювання української армії на прикладі ТЦК, держава і суспільство мають зачистити інформаційний простір від ворожої пропаганди, спрямованої проти українського солдата. Бо йде війна. І занадто довго берегли почуття саме цивільних. Бо їх більше? Бо вони потім голосують? Читайте також: На Полтавщині схопили підозрюваного у вбивстві військового з ТЦК в Пирятині

І так, природно боятись мобілізації. Людина така істота. Тому легко зрозуміти, коли люди порушують закон, ховаються, уникають зустрічі з ТЦК. Але при цьому варто розуміти, що такі люди порушують закон. І якщо вони попадаються, то швидка мобілізація є платою за ці порушення. І методи, застосовані ТЦК, не від доброго життя. А скоріше від слабкої інституційної спроможності держави. Нашої спільної держави.

А підтримувати російську пропаганду, спрямовану на зрив мобілізації, неприродно. Всім. Від простих громадян до народних депутаток. Бо саме ви тоді натиснули на курок і вбили українського воїна. І саме ви даєте надію Путіну, що Україна може впасти до його ніг. Просто, тому, що на фронті в один день виявиться занадто мало солдатів. І тому Путін йде вперед. І тому не зупиняється. І тому вбиває і вбиває. Він буде йти, не поки сподівається захопити додаткові кілометри. Бо ті кілометри нічого для нього не значать. Він буде йти, поки бачитиме, що просувається в мізках українського суспільства.