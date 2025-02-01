"Немає жодних виправдань, злочинець має бути покараний": військовослужбовець ЗСУ Варченко про вбивство працівника Полтавського ТЦК

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В України є ворог, якого треба знищувати, але він точно не всередині нашої країни. Жодних виправдань для подібних вбивств немає, особливо якщо людина не хоче воювати або мститься представникам ТЦК. Злочинець має бути покараний. Його виявлено, і він обов'язково буде притягнутий до відповідальності з обтяжуючими обставинами, скоріш за все. Але це не означає, що представники ТЦК можуть зневажати права і свободи громадян. Під час виконання їх обов'язків не повинні порушуватися честь і гідність людини", - зазначив військовослужбовець.

За його словами, держава повинна знаходити можливості, щоб бути гідною у своїй роботі, зокрема, в роботі ТЦК.

"Дійсно, є багато нарікань на роботу працівників ТЦК, і частина з них виправдана. Але потрібно шукати варіанти, щоб залишатися гідними представниками держави", - додав він.

Разом з тим, такий злочин не можна виправдовувати. Це шкодить обороні, боєздатності і обороноздатності України. Це не форма дії, яка може толеруватися, каже Варченко.

"Так, з одного боку маємо злочин, з іншого – не бездоганну роботу ТЦК. Якщо в іншому місці теж є злочин, то це, скоріше винятки, ніж правила. Правопорушень дійсно багато. Погано, коли у нас є приклади насильницької мобілізації. Це теж не робить країну чи наших солдатів сильнішими. Тому маємо шукати варіанти, і бути дорослими. Це питання стосується політичної системи та інформаційної складової в суспільстві", - резюмував він.