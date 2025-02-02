"Червона лінія, яку не можна перетинати": Драпатий засудив вбивства військових ТЦК і закликав владу до "жорсткої" реакції
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Він звернувся до влади із закликом до жорсткої реакції
Про це він написав у Telegram.
"Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України — це за межею того, що можна толерувати. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади, - йдеться у дописі.
На думку Драпатого, саме так діє ворог - "працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув".
За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Він закликав владу до блискавичної і жорсткої реакції.
"Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв", - написав Драпатий.
Також він закликав суспільство поважати військових, і не перетворювати "погані симптоми на діагноз".
"Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість. Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім", - підкреслив командувач.
- У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці.
- Того ж дня у ТЦК та СП Рівного стався вибух. Відомо про одного загиблого, ще шестеро людей отримали поранення.
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