"Червона лінія, яку не можна перетинати": Драпатий засудив вбивства військових ТЦК і закликав владу до "жорсткої" реакції

Про це він написав у Telegram.

"Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України — це за межею того, що можна толерувати. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади, - йдеться у дописі.

На думку Драпатого, саме так діє ворог - "працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув".

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Він закликав владу до блискавичної і жорсткої реакції.

"Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв", - написав Драпатий.

Також він закликав суспільство поважати військових, і не перетворювати "погані симптоми на діагноз".

"Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість. Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім", - підкреслив командувач.