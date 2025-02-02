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Ексклюзив

"Силовий метод не працює": генерал Маломуж пояснив, як провести реформування мобілізаційних процесів

Віталій Бесараб
2 лютого, 2025 неділя
10:27
Війна з Росією мобілізація в Україні

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж вважає, що в Україні мають змінити підходи до мобілізаційних процесів, які будуть базуватись на довірі, мотивації і якісному навчанні та піготовці резервів ЗСУ

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нам терміново потрібно змінювати ситуацію з мобілізацією й підготовкою наших резервів. З самого початку мобілізаційних процесів було зрозуміло, що силовий метод не буде працювати й буде неефективний. Секторально такі методи породжують лише розбіжності. Ця неефективна практика тільки продовжується. Оскільки, ми говоримо не лише про мобілізацію, можливість когось призвати й притягнути до ТЦК, а формування ефективних резервів. Сирський говорив, що планував провести ревізію всіх військових формувань. Ми маємо понад 1 млн військовослужбовців. Залучено у боях на фронті майже половина цих військовослужбовців. Решта можуть провести перепідготовку й провести ротацію військовослужбовців на лінії фронту. По-друге, сьогодні варто більше уваги приділяти рекрутинговим компаніям. Це дуже ефективна частина мобілізаційного процесу, яка, на жаль, в нас складно розвивалась й розвивається. Рекрутинг має базуватись на довірі, патріотизмі й мотивації", - пояснив Маломуж.

За словами Маломужа, найголовнішим й базовим у процесі мобілізації має бути діалог держави з людьми. Він наголосив, що сьогоднішні підходи до мобілізації мають негативні наслідки.

"Також варто додати й силовий блок нашої держави, який міг би значно підсилити наші можливості на лінії фронту. І найголовніше - діалог з людьми. ТЦК мали б перетворитись в рекрутингові центри. Зокрема, активна робота з людьми, залучення їх до навчання, підготовки, акцентів на спеціалізацію, а не просто зібрали, швидко підготували й кинули на фронт. Бо зараз вже почалась зворотна реакція. Люди, які просто необстріляні, тікають з поля бою. Формуються нові частини, а не доукомплектовуються поточні бригади. Це наслідки дій ТЦК й загалом підходів до мобілізаційних процесів", - додав він.

  • У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що перш ніж знижувати мобілізаційний вік потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових. Від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.
  • У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.
  • Водночас у ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базового військового вишколу. "Мобілізація в нас із 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі", - зазначив його керівник Андрій Коваленко.
  • Днями в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
ТЦК
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