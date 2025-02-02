"Силовий метод не працює": генерал Маломуж пояснив, як провести реформування мобілізаційних процесів

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нам терміново потрібно змінювати ситуацію з мобілізацією й підготовкою наших резервів. З самого початку мобілізаційних процесів було зрозуміло, що силовий метод не буде працювати й буде неефективний. Секторально такі методи породжують лише розбіжності. Ця неефективна практика тільки продовжується. Оскільки, ми говоримо не лише про мобілізацію, можливість когось призвати й притягнути до ТЦК, а формування ефективних резервів. Сирський говорив, що планував провести ревізію всіх військових формувань. Ми маємо понад 1 млн військовослужбовців. Залучено у боях на фронті майже половина цих військовослужбовців. Решта можуть провести перепідготовку й провести ротацію військовослужбовців на лінії фронту. По-друге, сьогодні варто більше уваги приділяти рекрутинговим компаніям. Це дуже ефективна частина мобілізаційного процесу, яка, на жаль, в нас складно розвивалась й розвивається. Рекрутинг має базуватись на довірі, патріотизмі й мотивації", - пояснив Маломуж.

За словами Маломужа, найголовнішим й базовим у процесі мобілізації має бути діалог держави з людьми. Він наголосив, що сьогоднішні підходи до мобілізації мають негативні наслідки.

"Також варто додати й силовий блок нашої держави, який міг би значно підсилити наші можливості на лінії фронту. І найголовніше - діалог з людьми. ТЦК мали б перетворитись в рекрутингові центри. Зокрема, активна робота з людьми, залучення їх до навчання, підготовки, акцентів на спеціалізацію, а не просто зібрали, швидко підготували й кинули на фронт. Бо зараз вже почалась зворотна реакція. Люди, які просто необстріляні, тікають з поля бою. Формуються нові частини, а не доукомплектовуються поточні бригади. Це наслідки дій ТЦК й загалом підходів до мобілізаційних процесів", - додав він.