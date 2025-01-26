Офіс президента: для добровільної мобілізації хлопців 18-25 років змінять законодавство

Про це радник Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Микола Щур повідомив ТСН.

"Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Зараз погоджуються технічні деталі, щось ще може змінитись", - сказав радник.

За словами Щура, необхідні правові зміни напрацьовувала робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу ЗСУ, громадських організацій.

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Не виключено, що пропозиції будуть розглянуті на Ставці верховного головнокомандувача.

В Офісі президента підкреслюють, що йдеться про добровільний контракт для чоловіків віком від 18 до 25 років, які не підлягають обов'язковій мобілізації, та яких хочуть заохочувати зокрема і фінансово.