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Офіс президента: для добровільної мобілізації хлопців 18-25 років змінять законодавство

Анатолій Буряк
26 січня, 2025 неділя
05:56
Війна з Росією 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

Найближчими днями в Офісі президента України заплановано запропонувати зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років

Зміст

Про це радник Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Микола Щур повідомив ТСН.

"Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Зараз погоджуються технічні деталі, щось ще може змінитись", - сказав радник.

За словами Щура, необхідні правові зміни напрацьовувала робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу ЗСУ, громадських організацій. 

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Не виключено, що пропозиції будуть розглянуті на Ставці верховного головнокомандувача.

В Офісі президента підкреслюють, що йдеться про добровільний контракт для чоловіків віком від 18 до 25 років, які не підлягають обов'язковій мобілізації,  та яких хочуть заохочувати зокрема і фінансово.

Теги:
Новини
Міністерство оборони
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
мобілізація
США
Військові новини
Міністр оборони України
ТЦК
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