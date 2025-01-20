Житло, авто, бізнес після війни: адвокат Филипець про соцпакет, який привабить молодь на військову службу
Покоління 20+ погодиться долучатися до війська, коли їм буде гарантовано пакет гідних соціальних гарантій, зокрема на післявоєнний період
Такої думки дотримується військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець, про що він заявив в етері Еспресо.
"Я бачу молодиків, які готові йти до війська, але їм потрібно дати оцей перший мотиваційний поштовх у вигляді і грошового забезпечення. За пів мільйона гривень, які обіцяють, ти життя на ноги не поставиш. Тому мені здається, що мав би бути якісний мотиваційний пакет для молодих людей, які ще не мають сім’ї, дітей, але їм потрібно мати своє житло, автомобіль, почати бізнес після війни. Це все нормальні речі", - зазначив юрист.
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Филипець вважає, що завдяки такому мотиваційному пакету для молодих людей "питання 18-річних зніметься самостійно". "Багато хлопців у віці 21-24 роки самі підуть (до Сил оборони України, - ред.), будуть славними захисниками Батьківщини і точно знатимуть, що їхнє життя на війні не зупиниться", - наголосив адвокат.
Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипцем читайте за цим посиланням.
- Як уже повідомлялося, українська влада категорично проти мобілізації з 18 років, на чому наполягають, зокрема, у США.
- Зараз придатні до військової служби віком з 18 до 25 років можуть іти до війська лише за власним бажанням. Для цього слід підписати контракт.
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