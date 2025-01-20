Бронювання, статус "обмежено придатних" і бусифікація: адвокат відповів на поширені запитання щодо мобілізації

Наскільки мені відомо, зараз є багато осіб, які перебувають у розшуку, самі про це не знаючи, і, можливо, це стосується не лише обмежено придатних, а й інших категорій військовозобов'язаних. Поділіться з нами тим, хто зараз в розшуку, чому ці люди там опинились, і що їм зараз робити з цим?

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По-перше, про обмежено придатних. У травні були внесені зміни у закон, яким позбавили або ліквідували статус обмежено придатного. На його місці з'явився статус "придатний до військової служби у відповідних частинах забезпечення, в ТЦК та СП, навчальних закладах, у ротах охорони, підрозділах логістики". Цей список є визначений. Відповідно, цим актом визначено, що чоловіки віком 18-60 років повинні пройти повторний медичний огляд за умови, якщо вони мають попередній висновок ВЛК, що вони обмежено придатні. Термін, коли вони повинні це зробити, завершується 4 лютого. Багато хто цей процес ігнорував та не здійснював жодних заходів. Ми повинні наголосити на тому, що в законі написано, що ці чоловіки підлягають такому медичному огляду, і в жодному нормативному акті немає згадки про те, що такі особи повинні самостійно прийти в ТЦК, вимагати направлення на ВЛК і його проходити. Тому, власне, сьогодні з цим запитом звертаються люди, і ми розбираємо ситуації.

Хто зараз у зоні ризику за умови статусу "обмежено придатний", який потрібно перепройти? Звичайно, в першу чергу, це особи, які заброньовані. Бронь закінчується 28 лютого. До 4 лютого їм потрібно пройти ВЛК. І стоїть логічне запитання, а що буде в проміжку між 4 і 28 лютого? Всі були спокійні, думали, що нічого не буде. Але суспільство сколихнула ситуація, коли внесли зміни і забронюватися дали можливість тим, хто оновив дані до 16 липня. Тому, знаючи, що у нас, на жаль, є нюанси у правовій визначеності, тобто у складовому верховенстві права, люди почали переживати: а чи не буде так, що після 4 лютого я опинюсь у статусі порушника правил військового обліку? Чи не буде складена на мене постанова за те, що я не пройшов ВЛК, і за результатами цієї постанови чи не будуть мене розшукувати, щоб я дав свої пояснення в межах цього адміністративного провадження?

І тут, увага: неможливість забронюватися завдяки тому, що є порушення правил військового обліку. У резерві є ця славнозвісна червона чи чорна стрічка, і, відповідно, неможливість забронюватися. Тож зараз основна увага щодо обмежено придатних звертається на осіб, які є заброньованими. Сьогодні вони ставлять логічне запитання адвокатам й іншим особам, чи потрібно їм йти на ВЛК до 4 лютого. Ми консультуємо підприємства та працівників, які заброньовані, щоб йти, тому що я на сьогодні не можу гарантувати юридичного вирішення питання у випадку, якщо у проміжок часу між 4 і 28 лютого. Ми просто фізично не встигнемо вчинити будь-яких юридичних дій з оскарження незаконних дій ТЦК та СП. Тому ми консультуємо людей йти на ВЛК і виконувати норму закону в розумінні, що вони підлягають повторному медичному огляду.

Є прецеденти, коли людина не має бронювання, просто оновила дані до 16 липня, і їй зараз надходить інформація про те, що вона виявляється в розшуку, адже, коли особу не взяли на строкову службу через певні діагнози, вона отримала статус обмежено придатного в мирний час і зараз, відповідно, потрібно пройти ВЛК, але людина дізнається про те, що її розшукує поліція і каже, ви повинні з'явитися в ТЦК для того, аби пройти ВЛК. Чому взагалі це трапляється?

Ми повинні визначитися первинно, що таке розшук. Це не випадкове явище. Воно має свій причинно-наслідковий зв'язок. Первинно це є постанова про вчинення адміністративного правопорушення особою. Тоді керівник ТЦК та СП скеровує відповідний запит до органів Національної поліції для того, щоб розшукали людину і доставили в ТЦК та СП для пояснень в межах цього адміністративного провадження. Тому цей розшук дуже тісно пов'язаний із вчиненням адміністративного правопорушення.

Що таке адміністративне правопорушення в цій сфері? Найбільший відсоток, який є, це неявка по повістках. Згідно з останніми змінами, навіть якщо повістка скерована, але військовозобов'язаний її не бачив, вона все одно вважається врученою. Якщо після цього особа не з'явилася до ТЦК, наслідком також стане адміністративна відповідальність, протокол на цю постанову і розшук.

Ще такими епізодами можуть бути порушення правил військового обліку. Що сюди входить? Багато людей на сьогодні є знятими з військового обліку з тих чи інших причин. Це теж порушення правил військового обліку, бо чоловік 18-60 років має стояти на військовому обліку за виключення тих, хто виключений з обліку. Іншими підставами для того, щоб опинитися в розшуку, можуть бути, до прикладу, випадки, коли чоловік отримав направлення на ВЛК, але не пройшов чи не допройшов її. Також сюди входить зміна персональних даних: місце проживання, одружився, завершив навчання в університеті – неповідомлення про це ТЦК теж може стати підставою для адміністративної відповідальності. Тобто ці моменти мають своїм наслідком цей славнозвісний розшук. Тому тут все дуже індивідуально. Коли ми дивимося на конкретну справу людини, ми бачимо, що там в будь-якому випадку, якщо вона у розшуку, там є якісь підстави, які потягнули за собою адміністративну відповідальність.

Тобто просто так ТЦК і поліція додому не приходять, кажучи, що людина має статус обмежено придатного? Нема такого, що от ви просто не прийшли на ВЛК, значить ви порушник.

Саме на сьогодні обмежено придатний і розшук – це взагалі непов'язані між собою речі, два паралельні процеси. Але зараз всі бояться, що після 4 лютого ці процеси можуть стати взаємопов'язаними, адже ті, хто був обмежено придатний до 4 лютого і не переприйшов ВЛК, автоматично може зайти в категорію особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Стосовно такої особи може бути відкрита адміністративна справа і підписана керівником ТЦК постанова про притягнення особи до відповідальності та 17 тисяч штрафу. Як наслідок це потягне за собою розшук.

Тобто теоретично ми можемо зараз уявити ситуацію, що в найгіршому сценарії для всіх, хто не пройшов ВЛК до 4 лютого і є в статусі обмежено придатних, може виникнути ситуація з притягуванням. Але тут я зауважу один момент: притягує до відповідальності керівник ТЦК та СП. У кожного ТЦК та СП може бути різна практика. Тобто навіть на сьогодні спостерігається різна практика стосовно осіб, які притягаються до відповідальності за неоновлення даних до 16 липня. У більшості ТЦК таких штрафів просто не складають, тому що там є юридична основа, яка дає можливість отримати інформацію без оновлення даних. Тому це дуже суб'єктивно.

Тобто один районний ТЦК може накладати за це штраф, а інший може не накладати? Я пам'ятаю, що також ТЦК давали доступ до різних реєстрів, і відповідно, якщо людина не оновила дані, вони можуть самі отримати інформацію з цих реєстрів.

Цілком правильно. Згідно з чинним наразі законодавством тут виникає дуже цікава ситуація. Наприклад, два товариші – один в одному ТЦК, другий – в іншому. Один буде мати штраф за те, що не пройшов ВЛК до 4 лютого, а інший його не матиме. Тобто це дуже суб’єктивно і залежить від волі конкретного керівника ТЦК та СП. Але згідно із законодавством, на сьогодні підстав для складання цього протоколу, притягнення до відповідальності і скерування в розшук такої особи, як на мене, немає. Але ще часу трішки є, тому побачимо, можливо, відбудуться якісь зміни.

Тобто якщо все-таки людина потрапила в те ТЦК, де цю адмінку вирішили відкрити, ви рекомендуєте оскаржувати її в суді чи платити штраф?

Я як адвокат бачу, що на сьогодні є всі ознаки до того, щоб оскаржувати таку постанову про притягнення за те, що особа не з'явилася до 4 лютого на проходження ВЛК.

Ви побіжно згадали, що люди, які мають зараз бронювання і є обмежено придатними, можуть отримати так званий геп у часі від 4 до 28 лютого. Які будуть змінені стосовно бронювання? Якщо ми правильно розуміємо, то з 28 лютого певна категорія підприємств може втратити бронювання, і відповідно люди, які заброньовані зараз, з 28-го можуть втратити свою бронь. Що варто знати тим, хто має бронь і сподівається продовжити цю бронь після 28 лютого?

З бронюванням ситуація ділиться на дві частини. Перша частина – це підприємство, як та інституція, яка має ознаки критичності. Чи буде вона мати продовжений власне цю статус критичності, чи ні, це залежить від роботодавця, тобто, як вони будуть відповідати критеріям. Це в меншу чергу цікавить простих людей, які ходять на роботу, а більше – топ-менеджмент компаній, які зараз займаються встановленням цих ознак для критичності, їх реалізації та отримання цього статусу. Більшість людей турбуються щодо питання, як я забронююся, чи достатньо в мене документів для бронювання, чи немає в мене проблем з військовим обліком для бронювання.

З одної сторони, ситуація може бути цікава, адже якщо ті ж самі обмежено придатні не пройшли до 4 лютого, то не факт, що не буде цієї постанови, розшуку і порушення правил військового обліку, та чи зможуть вони взагалі надалі претендувати на бронювання. На сьогодні бронювання здійснюється лише через Дію, тобто комп'ютер сам людину не впустить.

За моїми спостереженнями, люди, які працюють на підприємствах, хочуть бути заброньованими і є обмежено придатними, мали б до 4 лютого пройти ВЛК і вирівняти ситуацію. Вони повинні мати військово-облікові документи та перебувати у трудових відносинах з роботодавцем. Це дуже важливо. Я, до речі, дуже здивувався, що люди є такі, які працюють на роботі і не знають, що вони офіційно не працюють. Є різні епізоди, тому необхідно перевіряти факт, що людина працює в роботодавця. Це можна зробити і самостійно онлайн через пенсійний фонд. Там можна отримати інформацію про наявність трудових відносин та слідкувати за тим, щоб не було порушення правил військового обліку. До речі, так виглядає, що цю прогалину в 72 години, про яку багато хто говорив, ліквідовують, і можна буде забронюватися без цього часу, коли мав би бути розгляд питання людей на бронювання.

Відповідно, не буде цих трьох діб у підвішеному стані і випадків, коли людина без бронювання буде йти по вулиці, і до неї підійдуть працівники, які можуть вручити повістку, і далі вже мобілізація. До речі, про затримання. Це теж топ-питання. Існують правові підстави, за яких людину мають право “бусифікувати”. Але у разі, якщо в людини оновлені вчасно дані, навіть якщо вона не має відстрочки чи бронювання, але людина не є в розшуку, є все одно прецеденти, коли її силою намагаються затягнути в ТЦК. Це, я так розумію, незаконно, але все одно така практика є. Як діяти людині, яка розуміє, що вона не є порушником, але її все одно силоміць намагаються доправити в ТЦК? Фактично ця людина би мала просто отримати на місці повістку і прийти в ТЦК.

Є п’ять підстав, коли особу можуть затримати і доставити в ТЦК. Перша підстава – це тоді, коли особа вчинила адміністративне правопорушення. Друга – коли особа перебуває у розшуку. Третя – коли в особи відсутній військово-обліковий документ. Четверта – коли в паперовому документі інформація відрізняється від електронної бази. І п'ята – коли вона відмовляється від отримання повістки.

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З найбільшої кількості запитів, що стосується цієї “бусифікації” на вулиці, ми зустрічаємося із ситуаціями, коли людина каже, що оновила дані, але її затримали і доставили в ТЦК. Однак люди не кажуть того, що вони оновили дані, наприклад, в ЦНАПі до 16.07, і там пише, що особа знята з військового обліку і не має військово-облікового документа. Як ми знаємо, через “Резерв+” не генерується військово-обліковий документ. Тому відсутність такого документа є підставою для доставлення особи до найближчого ТЦК та СП. Тому тут треба, як то кажуть в народі, договорювати до кінця. А оце “до кінця” найчастіше з моєї практики означає те, що люди не мають військово-облікових документів.

Тому я завжди кажу, що кожна справа індивідуальна і треба з нею розбиратися. Так, бувають гостро незаконні речі. Мені телефонують люди, коли з цих п’яти підстав немає жодної для отримання повістки, а таку людину хочуть затримати і доставити в ТЦК. Так, ми вимагаємо складання відповідних протоколів, ми ставимо питання про перевищення меж службових прав, ми слідкуємо за цим процесом. Але це одиничні випадки. Повірте мені, на сьогодні особисто моя практика у сфері військової юстиції, принаймні, у Львівській області не з найбільших запитів, які звертаються до адвокатів. І я можу провести паралель і проаналізувати, як рухається динаміка розвитку стосунки між людьми на вулиці і ТЦК та СП. Я бачу, що це більше винятки з правил, ніж загальне правило. Потрібно кожну ситуацію розбирати спокійно, з холодним розумом.

Ще одне питання, яке часто обговорюють у соцмережах, – це повістки заброньованим. Навіть був один народний депутат, який заявив, що до нього звернулися люди, які мали бронювання, а їм видали повістку. Чи таке можливо?

Повістка – це виклик до ТЦК та СП. Нічого в ній більшого немає. Це не є владне рішення. Деякі адвокати додумуються оскаржувати повістки. Це смішно, бо повістка – це просто запрошення до ТЦК та СП. Чи може бути запрошена будь-яка людина? Звичайно, що може. Чому заброньованого запрошують? Ми розуміємо, що є якесь нерозуміння. Можливо, у цьому мобілізаційному відділі людина просто прийде, покаже, що вона заброньована, і на тому кінець. Тобто в цьому я ніякої біди не бачу. Але людина має дбати про свою безпеку і про безпеку свого підприємства. Якщо я заброньований, мені треба проконтролювати, чи я стою на спеціальному військовому обліку, чи мій роботодавець в межах п'яти днів відправив відповідну форму в ТЦК для того, щоб визнати мене як особу, яка стоїть на спеціальному обліку.

І тому повістка для осіб, які мають відстрочки та є заброньованими, це ніщо інше, як просто факт, що, на жаль, зараз війна, військовий стан і треба витратити свій час і прийти в ТЦК. Але зараз хтось витрачає свій час в іншому місці, а ти з відстрочкою чи з бронюванням виділиш тих пів дня, щоб закрити питання щодо повістки, з'явитися, подати копію документа і, в принципі, на тому кінець. Якщо ти боїшся сам, щоб там не образили твої права та обов'язки, візьми з собою адвоката. Україна сьогодні – правова держава. І під час війни ми ще можемо взагалі говорити про якусь справу. Тому в мене тут позиція дещо державницька: ми маємо все ж таки аналізувати й обов'язки громадян, а не лише їхні права, як зараз модно в соціальних мережах хайпувати. З мого аналізу соцмереж, багато адвокатів в Україні зараз просто підривають обороноздатність держави, тому що несуть такі нісенітниці, вводять людей в оману та створюють такі суспільні настрої, що це недопустимо. Тому я завжди кажу: якщо є повістка, ви маєте по ній з'явитися з тими документами, які підтверджують вашу відстрочку чи бронювання, і повертаєтесь додому.

Вилучення мобільних телефонів – ще одне топ-питання. Днями відбулася пресконференція представництв ТЦК, де вони пояснювали деякі моменти стосовно підстав для затримання. Зокрема, там зазначалося, що у разі непокори представники ТЦК можуть застосовувати силу. Тут питання спірне: чи це мають робити саме представники ТЦК, чи це мають бути поліцейські. Уже міністр внутрішніх справ говорить про те, що не обов'язково, аби поліцейські були з ТЦК та СП. У ТЦК говорять, що в них взагалі немає тих повноважень. Словом, є таке перекладання відповідальності одне на одного, і в результаті незрозуміло, чи мають вони право це робити, чи ні.

Після того, як ухвалили 560-ту постанову Кабміну і в процес мобілізації включили фактично на рівні з ТЦК органи Національної поліції, почалася ця дискусія. Лише правоохоронні органи можуть здійснювати адміністративне затримання, ТЦК до цього не уповноважений.

Але вони це роблять деколи.

Якщо такі випадки є, це явні порушення. У них ще є інше трактування, що нібито працівники поліції здійснюють заходи адміністративного затримання, а ТЦК, просто як свідомі громадяни, допомагають. Але про мобільні телефони – це питання дуже болюче. Я на своїй практиці бачу багато епізодів мобілізації людей, які мають право на відстрочку. Люди, які мають документи десь вдома, але за три роки їм ще руки не дійшли до реалізації свого права на відстрочку.

А що таке мобільний телефон? Людина живе в постійному своєму спокійному ритмі, а коли потрапляє в таку ситуацію, вона губиться. Як би не було, це величезний стрес і психоемоційний стан людини стає зовсім інший. Людина просто не зможе навіть пояснити логіку дій, бо законодавство переплетене, дуже багато нюансів. Деколи варто просто проконсультуватися з адвокатом чи юристом, щоб реалізувати питання на відстрочку. Тому ці мобільні телефони – це біда. ТЦК теж є певними об'єктами, на території яких перебувають, можливо, якісь сили і засоби, військові підрозділи, де не можна фіксувати відео чи фото. Я з цим погоджуюся. Але відбирати в людей мобільний телефон і віддавати на четвертий день на полігоні, це погана історія. Як на мене, права здійснювати такі заходи на сьогодні не має ніхто. Мобілізаційні заходи не передбачають забрання мобільного телефона.

Навіть оці епізоди щодо повідомлення рідних, до речі. Чому рідні мають дізнаватися про те, що нема людини, по 3-4 дні? Так не може бути. Тому я вважаю, що якщо особа не здійснює заходи фото- чи відеофіксації приміщення, то немає жодної проблеми в тому, що людина мала свій телефон, отримала якусь правову допомогу, зрозуміла свої права і обов'язки.

Минулого тижня набув великого резонансу інцидент, коли чоловіка, який вийшов в магазин, мобілізували. Скорше за все, це було не безпідставно. Але там питання було в іншому: коли чоловіка відправили вже на навчання, у нього вдома залишився зачинений в квартирі кіт. Відповідно, тварина тиждень була без їжі, тому що відмовляли у передачі ключів від квартири навіть другові чоловіка. Представниці ТЦК сказали на пресконференції, що їм взагалі не відомо про цей факт. Більше того, за їхніми словами, якщо людина була примусово мобілізована, то їй не дають можливості вирішувати якісь свої побутові питання. Навіть якщо людина була порушником, не мала облікового документа або була в розшуку, і її примусово мобілізували, чи це є підставою для того, аби не давати їй можливості передати ключі від квартири або вирішити певні побутові питання?

Ця справа відома, про неї багато хто говорив. Таких справ є небагато, але вони мають емоційну складову у вигляді бідної тварини, яка постраждала у цьому епізоді. На сьогодні я не бачу якихось заборон, щоб рідні мобілізованого могли приїхати і зустрітися з ним. Я не бачу жодної заборони для того, щоб рідні могли приїхати на КПП і отримати ключі від квартири. Але тут варто наголосити: якщо особа добровільно з'являється в ТЦК, вона отримає два місяці для закриття своїх поточних господарських, бізнесових чи просто сімейних справ. Це визначено зараз постановою Кабміну. А от ті, хто був доставлений просто так з вулиці, ця мобілізація триває дуже швидко. Дуже багато людей на практиці цей момент вже побачили. Тому за таких умов і немає часу людині зустрітися з рідними, зібрати якісь речі і так далі.

Проте якщо ви запитаєте мою особисту думку стосовно цього, то я не бачу жодної проблеми в тому, щоб дати людям можливість спілкуватися з рідними, телефонувати, передавати ключі тощо. Це нормально, тому що людина живе як соціальна істота в звичному ритмі життя, і коли ти потрапляєш в незвичний ритм життя, то є певний період адаптації, який триває для кожного по-різному.

У вересні була оприлюднена заява про те, що начебто є якась внутрішня директива, щоб 50-60-річних військовозобов'язаних не мобілізовували, окрім випадків, якщо в цьому є крайня необхідність. Офіційних даних цієї директиви ніхто не наводить. Чи є зараз серед ваших клієнтів 50-60-ти років, яких мобілізовують, навіть якщо вони не є дефіцитними спеціалістами в армії, а просто звичайними солдатами без офіцерського звання?

Я думаю, що деколи цей хайп і недостовірна інформація може нас знищити зсередини. Звідки взялася інформація про цю директиву? Її поширив один народний депутат, і далі це підхопили. Як на мене, вона була зашвидко підхоплена і зовсім не аргументована. Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, в які підрозділи. Люди для себе зафіксували, що військовозобов'язаних за 50 не мобілізовують. Але цього немає. Мобілізація 50-річних не зупинена.

Залишилось питання лише цієї директиви командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку ще ніхто не бачив в очі. Її зміст полягає в тому, щоб 50-60-річних осіб мобілізовувати в частини забезпечення відповідно до їхнього фізичного й психоемоційного стану. Чи є зараз в нас випадки, коли мобілізовують людей 50+ в інші підрозділи? Зараз я не готовий відповісти, бо я не маю такої статистики. Але чи таких людей мобілізовують та одразу після навчального центру відправляють в частини забезпечення? Так, відправляють. На моїй практиці особи 53, 54 років відправлялися в частини забезпечення на різні посади. Тож та директива нібито так це і передбачає.

Тому основний аргумент такий: мобілізація людей віком 50+ не зупинена, але їх мобілізовують в частини забезпечення. Проте і те забезпечення є різне. Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозумінь у людей, але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби.

Адміністрація президента США говорить про те, що Україні треба знизити мобілізаційний вік до 18 років. Для багатьох батьків це страшна новина, вони хвилюються, чи дійсно Україна піде на такий крок. Пам'ятаю з попередніх наших розмов, ви все ж таки прихильник того, що, якщо про це говорять, значить щось може готуватися. Хоча наші народні депутати всіляко намагаються це спростовувати. За вашими відчуттями, чи ми можемо прийти в якийсь момент до такого кроку?

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На сьогодні я більш ніж захоплююся позицією президента України щодо того, що в нас є неукомплектованих 100 бригад. Спочатку потрібно укомплектувати зброєю їх, а тоді ставити питання про мобілізацію 18-річних. Я підтримую це двома руками. Я ще не перевірив, але мені здається, що президент ще не підписав закон, який забороняє мобілізацію обмежено придатних дітей віком до 25 років. Це проблема, яка висіла в повітрі.

Мені здається, що є в цьому досить глибокий політичний нюанс, тому що з однієї сторони партнери тиснуть на пониження мобілізаційного віку до 18 років, а зараз на підписі президента лежить закон, який забороняє мобілізацію взагалі таких людей до 25 років, хто був обмежено придатний, а зараз є військовозобов'язаним. Я думаю, що це інформаційно десь всядеться і буде підписаний закон,, тобто обмежено придатні хлопці до 25 років не будуть мобілізовуватися. А те, що стосується зниження мобілізаційного віку, то моя позиція ідентична з позицією нашої офіційної влади, яка чітко визначає пріоритети: спочатку зброю, укомплектування, а тоді люди.

З мого досвіду роботи з військовослужбовцями, то люди 50+ – це в більшості випадків хворі люди, які на службі мучаться і мучать інших. Це складні процеси, лікування, ВЛК, переїзди, це все дуже складно в умовах війни. А що стосується молодих хлопців, які добровільно пішли в армію у 22 роки, у них є ентузіазм. Я їм дякую, що вони захищають Батьківщину. Однак я вважаю, що тут ситуація має відштовхуватися не від якогось конкретного віку. Чим відрізняється 21-річний хлопець від 23-річного? Фактично, нічим. Тому, як на мене, тут має стояти питання мотивації таких людей.

Я бачу молодиків, які готові йти до війська, але їм потрібно дати оцей перший мотиваційний поштовх у вигляді і грошового забезпечення. За пів мільйона гривень, які обіцяють, ти життя на ноги не поставиш. Тому мені здається, що мав би бути якісний мотиваційний пакет для молодих людей, які ще не мають сім’ї, дітей, але їм потрібно мати своє житло, автомобіль, почати бізнес після війни. Це все нормальні речі. Думаю, що завдяки такому хорошому мотиваційному пакету для молодих людей питання 18-річних зніметься самостійно. Багато хлопців у віці 21-24 роки самі підуть, будуть славними захисниками Батьківщини і точно знатимуть, що їхнє життя на війні не зупиниться.