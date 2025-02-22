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Головна Світ Віцепрем’єр Польщі Гавковський заявив, що його країна продовжить платити за роботу терміналів Starlink в Україні

Віцепрем’єр Польщі Гавковський заявив, що його країна продовжить платити за роботу терміналів Starlink в Україні

Юлія Лаврук
22 лютого, 2025 субота
16:50
Світ Кшиштоф Гавковський

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський у суботу, 22 лютого, заявив, що польська сторона продовжить забезпечувати роботу терміналів Starlink в Україні

Зміст

Про це він написав у соцмережі Х.

"Польща закупила Starlink, які передала Україні. Ми платимо і будемо платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України. Я не можу уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт щодо комерційної послуги, стороною якого є Польща", – написав Гавковський.

  • Reuters з посиланням на власні джерела писало, що американські переговорники тиснуть на Київ задля підписання угоди про корисні копалини, погрожуючи можливим відключенням України від системи супутникового звʼязку Starlink.
Теги:
Новини
Україна
Польща
Starlink
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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