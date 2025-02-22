Віцепрем’єр Польщі Гавковський заявив, що його країна продовжить платити за роботу терміналів Starlink в Україні

Про це він написав у соцмережі Х.

"Польща закупила Starlink, які передала Україні. Ми платимо і будемо платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України. Я не можу уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт щодо комерційної послуги, стороною якого є Польща", – написав Гавковський.