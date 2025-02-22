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США погрожують вимкнути Starlink, якщо Україна не підпише угоду про корисні копалини, - Reuters

Світлана Кравченко
22 лютого, 2025 субота
09:27
Світ

Американські переговорники тиснуть на Київ задля підписання угоди про корисні копалини, погрожуючи можливим відключенням України від системи супутникового звʼязку Starlink

Зміст

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Як зазначається, питання обмеження доступу України до Starlink порушили під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента. Потім про це знову заговорили під час зустрічі спеціального представника США в Україні Кіта Келлога із Зеленським.

Під час зустрічі Україні повідомили, що їй загрожує "неминуче відключення від Starlink", якщо угоду про корисні копалини не завершать. Співрозмовник Reuters заявив, що «втрата Starlink була б серйозним ударом» для України.

Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink для критично важливого зв’язку на фронті, обʼєктах критичної інфраструктури, а також для забезпечення потреб цивільного населення. У грудні 2024 року SpaceX отримала контракт від міністерства оборони США на розширення доступу України до Starshield — більш безпечної, мілітаризованої версії супутникової мережі Starlink.

Старша наукова співробітниця Атлантичної ради Мелінда Харінг зазначила, що Starlink допомагає Україні запускати безпілотники - ключовий елемент її військової стратегії. За її словами, втрата супутників змінила б правила гри, бо зараз, з їх використанням, Україна має паритет 1:1 з Росією у використанні БПЛА й артилерійських снарядів.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера. А президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом, під час якої Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

 

Теги:
Новини
Україна
Технології
США
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