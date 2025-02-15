NBC: команда Трампа пропонує розмістити війська США для охорони родовищ рідкісноземельних мінералів в Україні

Про це пише NBC News.

"Замість того щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України способом відшкодувати США мільярди доларів за зброю, надану Києву з початку війни в лютому 2022 року", - заявили двоє американських чиновників виданню.

Міністр фінансів Скотт Бессент представив президенту Володимиру Зеленському пропозицію щодо володіння США половиною рідкісноземельних мінералів України в проєкті контракту, який він приніс на зустріч в Києві, повідомили вісім офіційних джерел.

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Після цієї зустрічі Бессент сказав, що проєкт американсько-української угоди про рідкісноземельні мінерали відображає мету президента, але він не надав подробиць того, що запропонувала адміністрація.

За словами джерел, Зеленський відмовився підписати документ, коли Бессент представив його під час зустрічі, заявивши, що йому потрібно вивчити його та проконсультуватися щодо нього.

Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки сказав, що його юристи оцінять документ, який Бессент представив йому в Києві, додавши поради та деякі зміни. Він назвав пропозицію меморандумом між США та Україною, а не угодою з безпеки.