NBC: команда Трампа пропонує розмістити війська США для охорони родовищ рідкісноземельних мінералів в Україні
Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни
Про це пише NBC News.
"Замість того щоб платити за корисні копалини, угода про право власності стане для України способом відшкодувати США мільярди доларів за зброю, надану Києву з початку війни в лютому 2022 року", - заявили двоє американських чиновників виданню.
Міністр фінансів Скотт Бессент представив президенту Володимиру Зеленському пропозицію щодо володіння США половиною рідкісноземельних мінералів України в проєкті контракту, який він приніс на зустріч в Києві, повідомили вісім офіційних джерел.
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Після цієї зустрічі Бессент сказав, що проєкт американсько-української угоди про рідкісноземельні мінерали відображає мету президента, але він не надав подробиць того, що запропонувала адміністрація.
За словами джерел, Зеленський відмовився підписати документ, коли Бессент представив його під час зустрічі, заявивши, що йому потрібно вивчити його та проконсультуватися щодо нього.
Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки сказав, що його юристи оцінять документ, який Бессент представив йому в Києві, додавши поради та деякі зміни. Він назвав пропозицію меморандумом між США та Україною, а не угодою з безпеки.
Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо
Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".
У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.
12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.
Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.
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