Зеленський: Україна отримала перший драфт угоди про партнерство від США

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми говорили про корисні копалини... Я знаю, що нашій команді передали перший драфт цього відповідного документа про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда опрацювала цей документ. Цей документ ми отримали сьогодні, ми... зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ", - сказав Зеленський.

За його словами, важливо вивчати всі деталі цього документа до чи на Мюнхенській конференції, щоб була можливість зафіксувати домовленості на відповідних рівнях.

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Своєю чергою Бессент зазначив, що даний документ є частиною подальших гарантій українцям від США, а також, що це "важливий сигнал російському керівництву, що ми стоїмо разом" у економічній співпраці з Україною.