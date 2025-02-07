"Укладімо угоду, ми лише "за": Зеленський відповів на пропозицію Трампа про обмін корисних копалин на допомогу США

Про це він сказав в інтервʼю Reuters.

"Якщо ми говоримо про угоду, то укладімо угоду, ми тільки "за", - заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив: Київ не прагне віддавати свої природні ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для розвитку країн.

"Американці допомагали найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони будуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", - додав український лідер.

За словами Зеленського, українська й американська сторони обговорюють ідею використання підземних газових сховищ в Україні для зберігання скрапленого природного газу США.

Читайте також: Обміняти рідкісноземельні метали на військову допомогу США – непогана домовленість. Колонка Віталія Портникова

"Я знаю, що адміністрація Трампа дуже зацікавлена в цьому... Ми готові і бажаємо укласти контракти на постачання СПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо центром для всієї Європи", - заявив він.

Наразі менше 20% мінеральних українських ресурсів, зокрема близько половини сховищ для рідкоземельних елементів, перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Нам потрібно зупинити Путіна і захистити те, що ми маємо - дуже багату Дніпропетровщину, центральну Україну", - наголосив Зеленський.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.