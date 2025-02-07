"Укладімо угоду, ми лише "за": Зеленський відповів на пропозицію Трампа про обмін корисних копалин на допомогу США
Президент Володимир Зеленський висловив готовність укласти угоду з американським колегою Дональдом Трампом про обмін українських корисних копалин на військову допомогу США
Про це він сказав в інтервʼю Reuters.
"Якщо ми говоримо про угоду, то укладімо угоду, ми тільки "за", - заявив Зеленський.
Водночас президент наголосив: Київ не прагне віддавати свої природні ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для розвитку країн.
"Американці допомагали найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони будуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", - додав український лідер.
За словами Зеленського, українська й американська сторони обговорюють ідею використання підземних газових сховищ в Україні для зберігання скрапленого природного газу США.
Читайте також: Обміняти рідкісноземельні метали на військову допомогу США – непогана домовленість. Колонка Віталія Портникова
"Я знаю, що адміністрація Трампа дуже зацікавлена в цьому... Ми готові і бажаємо укласти контракти на постачання СПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо центром для всієї Європи", - заявив він.
Наразі менше 20% мінеральних українських ресурсів, зокрема близько половини сховищ для рідкоземельних елементів, перебувають на тимчасово окупованих територіях.
"Нам потрібно зупинити Путіна і захистити те, що ми маємо - дуже багату Дніпропетровщину, центральну Україну", - наголосив Зеленський.
Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо
Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".
4 лютого Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.83Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе