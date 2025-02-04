"Не дати просто вигребти всі ресурси під нуль": Жорін відреагував на заяву Трампа

Про це Максим Жорін написав у Telegram.

"Ситуація, коли в переговорах використовують ресурси країни, не є новою чи неочікуваною. Ми справді маємо рідкісні корисні копалини, яких у світі більше майже ніде немає, і які є дуже важливими для сучасних технологій. Але ми не маємо виглядати, як тубільці, які за пляшку "алкашки" віддають цінні ресурси", - вважає заступник командира 3-ї ОШБр.

Жорін наголосив, що Україна в першу чергу має думати про свої національні інтереси та перспективи.

"Якщо ми домовляємось про використання наших корисних копалин, тут мають будуватись підприємства та виробництва, створюватись робочі місця. А не дати просто вигребти всі ресурси під нуль і залишитись з х***м. Щоб наступного разу не було навіть що пропонувати", - додав Максим Жорін.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.