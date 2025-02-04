"Дуже егоїстично": Шольц про заяву Трампа щодо обміну українських рідкоземельних елементів на допомогу США

Про це повідомляє німецький телеканал n-tv.

Так, за словами Шольца, було б "дуже егоїстично, дуже егоцентрично" використовувати ресурси країни для фінансування оборонної підтримки.

"Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це головні завдання, якщо врахувати величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути використані для фінансування всього, що необхідно після війни", - наголосив німецький канцлер.