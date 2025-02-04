"Дуже егоїстично": Шольц про заяву Трампа щодо обміну українських рідкоземельних елементів на допомогу США
Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського президента Дональда Трампа щодо обміну українських рідкоземельних елементів на допомогу від США
Про це повідомляє німецький телеканал n-tv.
Так, за словами Шольца, було б "дуже егоїстично, дуже егоцентрично" використовувати ресурси країни для фінансування оборонної підтримки.
"Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це головні завдання, якщо врахувати величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути використані для фінансування всього, що необхідно після війни", - наголосив німецький канцлер.
- Напередодні Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкоземельних елементів на допомогу від США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.07
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.65
- Актуальне
- Важливе