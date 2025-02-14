США можуть "закрити небо" над миротворчими військами в Україні. Thе Times назвав умову

Про це пише The Times із посиланням на британських урядовців.

На думку співрозмовників видання, Вашингтон міг би забезпечити форму "повітряного захисту" для миротворців в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали.

Зазначено, що уряд Великої Британії наполягає, аби "повна форма повітряної безпеки" в Україні була забезпечена американцями, можливо, завдяки системам Patriot.

"Це їхня гарантія безпеки", - наголошує джерело The Times.

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Також у матеріалі нагадують: під час візиту до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що угода стосовно українських рідкісноземельних металів може стати "щитом безпеки" в повоєнний час.

"Збільшуючи нашу економічну прихильність через партнерство з урядом і народом України, це забезпечить - після закінчення цього конфлікту - довгостроковий щит безпеки для всіх українців", - казав він.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.