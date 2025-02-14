США можуть "закрити небо" над миротворчими військами в Україні. Thе Times назвав умову
Сполучені Штати Америки можуть "закрити небо" над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали
Про це пише The Times із посиланням на британських урядовців.
На думку співрозмовників видання, Вашингтон міг би забезпечити форму "повітряного захисту" для миротворців в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали.
Зазначено, що уряд Великої Британії наполягає, аби "повна форма повітряної безпеки" в Україні була забезпечена американцями, можливо, завдяки системам Patriot.
"Це їхня гарантія безпеки", - наголошує джерело The Times.
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Також у матеріалі нагадують: під час візиту до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що угода стосовно українських рідкісноземельних металів може стати "щитом безпеки" в повоєнний час.
"Збільшуючи нашу економічну прихильність через партнерство з урядом і народом України, це забезпечить - після закінчення цього конфлікту - довгостроковий щит безпеки для всіх українців", - казав він.
Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо
Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".
У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.
12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.
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