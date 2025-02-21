США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією джерел, під час візиту спеціального посланця США Кіта Келлога до Києва українські чиновники обговорюють деталі угоди щодо мінеральних ресурсів.

Зеленський висловив оптимізм після своєї зустрічі з Келлогом, яка, за його словами, "відновила надію" на успішний результат переговорів.

Початковий американський план передбачав отримання 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від видобутку корисних копалин. Ця пропозиція викликала негативну реакцію, оскільки суперечила українському законодавству. Українська сторона пропонує внесення змін, які б забезпечили взаємну вигоду.

У виданні зазначили, що Трамп хоче отримати рідкісноземельних металів на суму, еквівалентну 500 млрд доларів, які в основному використовуються у високопотужних магнітах. Однак, на думку експертів, хоча в Україні є потенційні запаси корисних копалин, більшість із них наразі вважаються економічно недоцільними для видобутку.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.