Рубіо звинуватив Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Кетрін Геррідж.

Коли Рубіо запитали про його реакцію на те, що Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів", він відповів, що колишній президент США був вкрай розчарований українським лідером. Зокрема, це було пов’язано з відсутністю вдячності за американську допомогу та відмовою підписати угоду щодо українських корисних копалин.

"В нас була розмова з президентом Зеленським. Ми обговорили це питання про права на корисні копалини і пояснили їм: "Послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві – не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми вважаємо це гарантією безпеки", – розповів держсекретар США.

За його словами, Зеленський висловив бажання укласти цю угоду, але додав, що її "потрібно провести через законодавчий процес".

"Через два дні я прочитав, що Зеленський заявив: Я відкинув угоду, я сказав їм, що ні за що, що ми не будемо цього робити. Але на тій зустрічі все було не так. Тож ви починаєте засмучуватися через те, що хтось каже", – сказав Рубіо.

Він зазначив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США.

"А бачите, як він (Зеленський – ред.) звинувачує президента в тому, що той живе у світі дезінформації, це дуже, дуже контрпродуктивно", – заявив Рубіо.

Держсекретар США переконаний, що Трамп готовий працювати над досягненням миру, "тому що йому небайдужа доля України".

"І він (Трамп, - ред.) сподівається, що Зеленський буде партнером у цій справі, а не кимось, хто робить повідомлення у відповідь, намагаючись запудрити нам мізки. Це не буде продуктивним", – резюмував Рубіо.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.