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Ексклюзив

Дипломат Хара назвав причини, які могли вплинути на зміну риторики Трампа щодо України

Віталій Бесараб
22 лютого, 2025 субота
18:22
Війна з Росією Дональд Трамп

Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що риторика Дональда Трампа щодо України повʼязана з тим, що Київ не пішов на навʼязані новою адміністрацією умови припинення війни, а також з тим, що в США є ілюзії про те, що їм вдасться відтягнути Росію від Китаю

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У мене є кілька теорій чому Дональд Трамп почав таку різку риторику щодо України. Перша полягає в тому, що це його фірмовий стиль політичної поведінки. Зокрема, бути агресивним, ніколи не визнавати поразок і продовжувати тиснути на своїх опонентів. Власне позиція президента Володимира Зеленського дещо ламає гру Трампа, щоб наблизитись до Путіна. Насправді українське питання дуже маленьке для нього. Звичайно він дуже хоче отримати Нобелівську премію миру, втім Росія йому потрібна для інших цілей. Починаючи від комерційних і закінчуючи стратегічними. Відповідно, його риторика щодо України може бути реакцією на те, що Трампу не вдалось навʼязати нам цю угоду. Нам невідомі деталі, але те, що ми читаємо у відкритих джерелах виглядає як кидалово", - пояснив Хара.

Дипломат наголосив, виконуючи всі забаганки Путіна Дональд Трамп вважає, що зможе зруйнувати партнерство між Росією та Китаєм. Оскільки в адміністрації Трампа саме Китай вважають головним стратегічним противником США.

"Інша ж версія виглядає більш стратегічною. Річ у тому, що в адміністрації Трампа, як і у попереднього президента США, вважають, що можуть відтягнути Росію від Китаю. Саме Китай є найбільшою стратегічною загрозою для США. Власне, якщо віддати Росії Україну частину східної Європи, у них вийде відтягнути Росію від Китаю, а зараз виходить так, що саме через Україну і її небажання підписувати угоду цей план зривається", - додав він.

 

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас усе дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж за пів року після завершення воєнного стану.

20 лютого Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа, підкресливши, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".
 

Теги:
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Новини
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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