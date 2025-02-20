"Україна – це демократія, а путінська Росія – ні", – Єврокомісія щодо заяви Трампа про "диктатора" Зеленського

Про це сказав журналістам 20 лютого заступник речника Єврокомісії Стефан де Керсмакер, передає "Радіо Свобода".

"У нас досить пряма і чітка позиція з цього приводу: президент Зеленський був легітимно обраний на вільних, чесних і демократичних виборах", - сказав він.

"Україна – це демократія, а путінська Росія – ні", – додав представник Єврокомісії.

Де Керсмакер наголосив, що завершення війни не можна обговорювати без участі України і Європи, вони повинні мати право голосу під час будь-яких переговорів.

"Не може бути рішення для України без залучення України й без залучення Європейського Союзу. Безпека України – це безпека Європейського Союзу", - резюмував він.

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.