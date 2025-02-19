Вибори в Україні можна провести, коли більше не буде підстав для продовження воєнного стану, – посол ЄС Матернова

Про це вона сказала 19 лютого, відповідаючи на запитання кореспондентки Еспресо Катерини Галко про те, що вимагає ЄС слідом за США проведення виборів в Україні.

"Я гадаю, що в українській Конституції дуже чітко прописано, що не можна проводити вибори під час воєнного стану. І я була особисто присутня під час діалогу Жана Моне, який депутати Верховної Ради мали восени 2023 року, коли всі різні партії фактично погоджували, що вибори можна проводити лише через пів року після закінчення воєнного стану", - заявила Матернова.

"Тож я гадаю, що це говорить саме за себе. Ви можете проводити вибори, коли більше не буде підстав для продовження воєнного стану", - додала вона.

Коментуючи заяву президента Дональда Трампа про те, що США спрямували значні кошти в Україну й не знають, куди вони ділися, Матернова сказала, що ЄС чітко відстежує, куди йде виділене ним фінансування.

"Велику частину грошей ми віддаємо на бюджетну підтримку, яка йде до Міністерства фінансів. Ми також надаємо гроші через різні гранти, наприклад, організаціям громадянського суспільства. І ми також працюємо, я не хочу використовувати жаргон, це називається непрямим управлінням, в основному, коли ми співпрацюємо з агентствами ООН або фінансовими установами, національними агентствами, такими як GIZ Німеччини, наприклад, які відповідають за використання наших грошей. Тому я думаю, що ми дуже впевнені в тому, куди йдуть гроші", - підкреслила дипломатка.