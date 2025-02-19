Вибори відразу після припинення вогню є нереалістичними, - нардепка Климпуш-Цинцадзе

Про це повідомляє в ефірі Радіо Свобода депутатка Верховної Ради Іванна Климпуш-Цинцадзе від фракції "Європейська солідарність".

"Розмови про те, що буде режим припинення вогню, і після того можуть бути проведені вибори, мені здаються абсолютно не співставними з реальною ситуацією. Ми з вами знаємо, що для того, щоб це могти зробити, нам потрібно, очевидно, щоб у парламенті був законопроєкт, уже готовий до розгляду, який би регулював ці повоєнні вибори", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, важливим фактором є також гарантування демократичності та прозорості виборів, аби вони відповідали міжнародним стандартам.

Як каже нардепка, європейські партнери України розуміють безпекову проблему та під час закритих дискусій, зокрема на Мюнхенській безпековій конференції, висловлювали чітку позицію - вибори можуть бути проведені лише після досягнення реального миру.