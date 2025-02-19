Трамп назвав Зеленського "скромно успішним коміком" і "диктатором без виборів"

Про це йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.

"Скромно успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 млрд доларів, аби вступити у війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було починати, але війну, яку він без США та Трампа ніколи не зможе завершити. Сполучені Штати витратили на 200 млрд доларів більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають назад", - написав Трамп.

На його думку, ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для США, адже Штати від України та Росії відділяє цілий океан.

"Він (Зеленський, – ред.) відмовляється проводити вибори, має дуже низькі позиції в українських опитуваннях, і єдине, в чому він був хорошим, це грати Байденом "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко або у нього не залишиться країни", - заявив президент США.

"Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна розтрощена, а мільйони безпідставно загинули", - додав він.