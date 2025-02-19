Трамп назвав Зеленського "скромно успішним коміком" і "диктатором без виборів"
Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського, назвавши його диктатором без виборів, рейтинги якого падають
Про це йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.
"Скромно успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 млрд доларів, аби вступити у війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було починати, але війну, яку він без США та Трампа ніколи не зможе завершити. Сполучені Штати витратили на 200 млрд доларів більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають назад", - написав Трамп.
На його думку, ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для США, адже Штати від України та Росії відділяє цілий океан.
"Він (Зеленський, – ред.) відмовляється проводити вибори, має дуже низькі позиції в українських опитуваннях, і єдине, в чому він був хорошим, це грати Байденом "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко або у нього не залишиться країни", - заявив президент США.
"Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна розтрощена, а мільйони безпідставно загинули", - додав він.
- 18 лютого державний секретар США Марко Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь.
- Водночас в ISW вважають, що переговори Росії зі США не продемонстрували ознак, що Кремль готовий йти на поступки задля припинення війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.92
- EUR Купівля 43.29Продаж 43.92
- Актуальне
- Важливе