В ISW оцінили готовність РФ піти на поступки в Україні після переговорів в Саудівській Аравії

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики зазначають, що попри те, що російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії 18 лютого, РФ, як і раніше, не демонструє жодних ознак, що вона готова піти на будь-які значущі поступки щодо України. Про це свідчать оцінки західних розвідок, високопосадовців США та давні оцінки самого ISW.

На те, що російський диктатор Володимир Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах і зберігає свою мету знищити українську державу свідчать й останні заяви офіційних осіб РФ. Вони неодноразово заперечували суверенітет України над її міжнародно визнаними кордонами 1991 року та легітимність українського уряду.

Зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков 16 лютого сказав, що Росія скоригувала свою позицію щодо потенційних переговорів з Україною через нібито "дефіцит" суверенітету в Україні. А кремлівські чиновники, включно з Путіним, просувають наративи про те, що Володимир Зеленський є "нелегітимним" та намагаються стверджувати, що президент України нібито не має повноважень вести переговори, а Москва не зобов'язана виконувати будь-які угоди, які він може підписати в майбутньому.

"Теорія перемоги Путіна й надалі передбачає, що російські військові можуть підтримувати повільне, повзуче просування на полі бою довше, ніж українські війська оборонятися, а Захід буде готовий підтримувати Україну", - дійшли висновку в ISW.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого

У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин.

Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в ширшому сенсі".

Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила, що Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.

Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії.

Президент США Дональд Трамп після переговорів США та РФ заявив про необхідність проведення виборів в Україні.