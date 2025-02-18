Йти на ультиматуми Росії не збираюся: Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Саудівській Аравії
Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії
Про це він сказав під час спілкування з громадою в Анкарі, передає Інтерфакс-Україна.
Зеленський нагадав, що коли на початку повномасштабного російського вторгнення світові держави почали допомагати Україні, Москва висунула свої ультиматуми. Зокрема, росіяни вимагали зменшення чисельності ЗСУ, визнання ТОТ України російськими, а також ворог хотів поставити прокремлівське керівництво в Києві, аби "воно повністю було в вертикалі Путіна".
"І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну, знов про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде", - заявив український президент.
Також він підкреслив: "Жодних домовленостей ні під час окупації Київщини русскими, жодних домовленостей під час зустрічі в Білорусі, жодних домовленостей під час зустрічі в Туреччині у нас з русскими не було".
"Я як президент України нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався. І не збираюся", - наголосив він.
Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого
У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України вже відреагували.
Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі".
Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила: Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.
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